Huisartsen blij met vervroegde vaccinatie

Alle huisartsen worden alsnog eerder gevaccineerd dan gepland. Daar is Lamiek Westerhof, huisarts in Assen en voorzitter van Huisartsenzorg Drenthe, erg blij mee. "Laat ik voorop stellen dat de minister terecht heeft besloten om alle zorgverleners in de acute zorg en de covid-zorg met voorrang te vaccineren. Daar horen de huisartsen nu bij en daar zijn wij heel erg blij mee."

Het is volgens Westerhof belangrijk dat de zorg in stand gehouden wordt: "Door de snelle opkomst van de zogenoemde Britse variant van het virus, waardoor de besmettelijkheid toeneemt, is het van groot belang dat onze zorg in stand blijft."

'Belangrijk dat we elkaar niet ziek maken'

Naar de mening van de Asser huisarts begint en eindigt de zorg namelijk bij haar en haar beroepsgenoten op het spreekuur en bij de huisartsenpost: "Wij bepalen of patiënten naar het ziekenhuis moeten. Het is heel belangrijk dat wij met elkaar niet ziek worden." Bovendien, gaat Westerhof verder, vervult de huisarts straks een belangrijke rol bij de vaccinatie.

De huisartsen worden gevaccineerd met het Moderna-vaccin: "Hoe het precies wordt georganiseerd, weet ik niet. De minister heeft wel al aangegeven dat ze deze week willen beginnen met vaccineren. In Drenthe staan we, zo gauw we groen licht krijgen, klaar en zorgen we dat dat voor elkaar komt."