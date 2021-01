Fietstocht Terug naar Westerbork opnieuw uitgesteld

Dit in het kader van 75 jaar Vrijheid. Omdat dit in verband met de coronacrisis niet kon, werd de tocht verschoven naar dit voorjaar. Maar ook nu is het nog niet mogelijk om een groep mensen door Polen, Duitsland en Nederland te laten fietsen. "Opnieuw moeten we en teleurstellend, maar onvermijdelijk besluit nemen. Dit besluit is genomen in de volle overtuiging dat dit de enige juiste beslissing is", zegt Henk Emmens, voorzitter van de Stichting Terug naar Westerbork.

Lange voorbereiding

Het project Terug naar Westerbork kent een lange voorbereiding. In 2018 werd het project gelanceerd. De opzet was om 75 studenten van verschillende Poolse, Duitse en Nederlandse hbo- en wo-opleidingen van Auschwitz in Polen naar voormalig kamp Westerbork te laten fietsen. Onderweg zouden ze verschillende historische locaties aandoen.

Een belangrijke tussenstop op hun reis zou na negen dagen het oude concentratiekamp Bergen-Belsen zijn. Daar zouden dan zo'n tweeduizend andere fietsers klaarstaan om samen met hen de laatste drie dagen naar Herinneringscentrum Kamp Westerbork af te maken. De opzet van de fietstocht is door de coronaperikelen inmiddels wat beperkter. Het is de bedoeling dat straks door een beperkte groep studenten gefietst gaat worden. Daarnaast is de organisatie bezig om een vaste route te maken die in de toekomst ook door individuele fietsers te rijden is.