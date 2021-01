Burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden vertrekt

Bert Bouwmeester (D66) vertrekt per 1 oktober als burgemeester van de gemeente Coevorden na bijna achttien jaar. Hij is de langstzittende burgemeester van onze provincie. De derde termijn van de 61-jarige Bouwmeester loopt eind dit jaar af. Hij kiest ervoor om niet voor een verlenging te gaan.

"Het is mooi en eervol om de titel van langstzittende burgemeester van Drenthe te mogen dragen, maar men kan ook te laat stoppen", zo schrijft Bouwmeester in een brief aan de inwoners van de gemeente. Wat Bouwmeester na zijn vertrek gaat doen, is nog niet bekend.

'24 uur per dag, 7 dagen per week'

Bouwmeester is sinds 1 januari 2004 burgemeester van Coevorden. De geboren Zaandammer was daarvoor zes jaar burgemeester van de gemeente Monster. Voor zijn burgemeesterschap in Monster was Bouwmeester van 1990 tot 1997 wethouder voor D66 in Zaanstad.

"Sinds ik begin 1990 wethouder in Zaanstad ben geworden heb ik onafgebroken, 24 uur per dag en 7 dagen per week, de verantwoordelijkheid gevoeld die het werken voor het openbaar bestuur met zich meebrengt. Ik heb ervaren dat het in de rol als burgemeester, eerst vanaf 16 februari 1997 in de gemeente Monster en aansluitend hier, zelfs een nog grotere stempel drukt op het privéleven en daarmee op ons gezin."

'Nieuwe burgemeester kan ervaring opdoen'

Bouwmeester schrijft dat hij zijn keuze nu bekendmaakt en per 1 oktober vertrekt, ook met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van half maart 2022. "Mijn opvolger zal met mijn eerdere vertrek zes maanden ervaring kunnen opdoen met onze gemeente, met een ervaren gemeenteraad en college. Voordat hij/zij geconfronteerd wordt met veranderingen."

Ook speelt zijn vertrek vanaf oktober een rol als Coevorden de Culturele gemeente van Drenthe is, tot eind 2022. "De burgemeester zal als boegbeeld in dat programma vaak een rol hebben. Een wisseling halverwege de rit is dan niet optimaal."

Samenwerking met andere gemeenten

In zijn periode als burgervader van Coevorden maakte hij zich onder sterk voor internationale samenwerking en 'verbindend besturen'. Onder meer in BOCE-verband, waarin de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen samenwerken. De drie gemeenten spraken destijds af om op specifieke terreinen te gaan samenwerken, om de 'slagkracht, kwaliteit, effectiviteit en efficiency te versterken'. De samenwerking concentreert zich op sociale zaken, inkoop en aanbesteding en ICT.

Lees hier de hele verklaring van Bert Bouwmeester.