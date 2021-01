Wildcam: knabbelend eekhoorntje

Ze komen in heel de provincie Drenthe voor. Vooral in het bos, in groene gebieden vlak bij het bos en als er genoeg voedsel te vinden is ook wel in bebouwde gebieden. In de vroege ochtend en aan het eind van de middag heb je de meeste kans om er eentje te zien. De eekhoorn leeft in z'n eentje, alleen in de paartijd komt het voor dat een mannetje en vrouwtje een nest delen. De paartijd is van december tot februari en van mei tot juni.

Staart als paraplu

Met de grote pluimstaart en de roodbruine vacht is 'ie makkelijk te herkennen. De staart helpt het dier om de balans te houden, maar het dient ook als paraplu op regenachtige dagen. Mocht je geen eekhoorntjes in de bomen zien, grote kans dat je wel sporen kan vinden. Ze maken nesten van twijgjes die in de winter goed zichtbaar zijn: bollen met een diameter van zo'n dertig centimeter. En op de grond laten ze afgekloven dennen- en sparrenkegels achter.

Natuurbeschermer Tonnie Sterken had een eekhoorntje in beeld op een van zijn wildcamera's. Het filmpje laat zien waarom ze zo dol zijn op sparrenkegels: vanwege de zaadjes. Ze houden de kegel op de kop, van boven naar beneden halen ze in een noodtempo de schubjes eraf en de zaadjes eruit.

