Zes overlijdens, 103 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Er zijn 103 nieuwe coronabesmettingen gemeld, geen nieuwe ziekenhuisopnames. Een dag eerder lag het aantal nieuwe besmettingen nog op 135. In de gemeente Westerveld is er als enige gemeente van Drenthe geen nieuwe coronabesmetting gemeld. De meeste besmettingen kwamen uit de gemeente Emmen (29), gevolgd door de gemeente Coevorden (16).

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens door het coronavirus (bron: RIVM, 19-01-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 734 (+4) 4 9 Assen 1782 (+7) 34 11 (+1) Borger-Odoorn 848 (+7) 17 11 Coevorden 1461 (+16) 36 18 (+1) Emmen 4369 (+29) 72 48 (+1) Hoogeveen 2659 (+7) 49 31 Meppel 1246 (+4) 19 21 (+2) Midden-Drenthe 1093 (+5) 15 16 Noordenveld 661 (+7) 11 19 Tynaarlo 818 (+8) 13 17 Westerveld 429 11 6 De Wolden 974 (+9) 21 12 (+1) Onbekend 1 0 0

Landelijke cijfers

Het RIVM heeft landelijk 4.335 positieve coronatests geregistreerd. Het aantal meldingen dat tussen gisterochtend en vanochtend binnenkwam, ligt nog lager dan een dag eerder, toen het instituut volgens gecorrigeerde cijfers 4.814 meldingen binnenkreeg over nieuwe besmettingen.

De stijging is ook fors onder het gemiddelde van afgelopen week. In de afgelopen zeven dagen zijn in totaal 38.776 nieuwe gevallen gemeld. Dat komt neer op gemiddeld 5.539 per etmaal.

Het RIVM heeft landelijk 106 sterfgevallen van mensen met covid-19 geregistreerd. Het aantal overlijdens steeg maandag met 59, zondag met 43 en zaterdag met 97. Het overlijden van een coronapatiënt wordt soms pas na een tijdje doorgegeven. Op dinsdagen en woensdagen meldt het RIVM vaak meer sterfgevallen dan op andere dagen.

Weekcijfers

Landelijk zijn het aantal coronabesmettingen per week gedaald ten opzichte van de week ervoor. Dat is al voor de vierde week op rij. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 38.776 meldingen van positieve tests. Dat is zo'n 21 procent minder dan in de week ervoor.

Het RIVM zegt dat dit 'gematigd positieve beeld' wordt overschaduwd door 'de opmars' van de Britse variant. Een op de tien besmet geraakte personen heeft waarschijnlijk die mutatie onder de leden. Half februari is dit waarschijnlijk gestegen tot de helft. Dat leidt dan tot meer ziekenhuisopnames en meer sterfgevallen, verwacht het RIVM.

Het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in Drenthe lag de afgelopen week op 216,1. De week daarvoor lag dat aantal op 267. Ook daalt het aantal nieuwe sterfgevallen per 100.000 inwoners van 4,9 naar 3,6. In beide weken neemt Drenthe een gemiddelde plek in in Nederland.

Daling van aantal tests

Ook worden er minder coronatests afgenomen. Afgelopen week waren dat 293.119, een week daarvoor waren dat nog 324.243. Die daling is ook in Drenthe te zien. Waarom het aantal tests daalt, is volgens GGD Drenthe niet bekend. Landelijk daalt het percentage positieve tests ook licht. In week 1 was het percentage positieve tests landelijk 12,9 procent, in week 2 was dat 11,7 procent.