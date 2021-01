Provincie steunt vrijwilligers met 675.000 euro

De subsidieregeling is het gevolg van een motie die met brede steun in Provinciale Staten is aangenomen.

'Bijdrage leveren aan kwaliteit van leven'

Per gemeente wordt, afhankelijk van het aantal inwoners, een budget van tussen de 50.000 en 100.000 euro beschikbaar gesteld. De subsidie dient ten goede te komen aan vrijwilligersorganisaties die sociaal-culturele activiteiten organiseren, die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drenthe.

Het kan gaan om activiteiten van sportverenigingen, buurt- of dorpshuizen, scoutinggroepen, gezelligheidsverenigingen en culturele organisaties. Het geld is niet bedoeld om structurele tekorten op te vangen.

Leefbaarheid

De regeling wordt in de eerste week van februari opengesteld. Provinciale Staten hebben een verandering van de begroting al goedgekeurd.

Via de website van de provincie is meer informatie te vinden over de subsidie die de provincie beschikbaar stelt. Het aanvragen van de subsidie gaat via de Drentse gemeenten, omdat zij het beste inzicht hebben in de organisaties die actief zijn in hun gemeente.