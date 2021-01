Verlichte dieren in centrum Emmen blijven langer staan

Ze worden nu halverwege februari weggehaald, in plaats van deze maand.

"We laten ze staan zodat er toch nog een beetje sfeer in het centrum is", zegt centrummanager Laurens Meijer. "We hoopten natuurlijk al dat er deze tijd weer wat open zou zijn, maar helaas is dat niet zo. Mensen vinden het fijn om er nu langs te lopen."

De twee giraffes van ruim zes meter hoog in het centrum van Emmen (Rechten: RTV Drenthe/Marcel Drent)

Dertien verschillende dieren hangen en staan in het centrum. Alle dieren zijn verlicht: de pooldieren wit en de tropische dieren goud. Nog nooit werden eyecatchers op die schaal geplaatst in een binnenstad in Noord-Nederland.

Twee jaar geleden kwam Meijer met het idee om dergelijke beelden naar Emmen te halen. Hij werd geïnspireerd door een kerstbeurs in Frankfurt, waar de verlichte beelden staan. "Ik dacht direct: dit moeten wij ook hebben in Emmen. Een heel gave verbinding tussen ons dierenverleden, het heden en de toekomst", doelt Meijer op de dierentuin.