Enexis Netbeheer investeert bijna 100 miljoen euro in Drenthe

"Het aantal klanten dat energie wil terugleveren aan het net stijgt exponentieel. Er zijn ingrijpende aanpassingen nodig om alle duurzame projecten zoals zonne­- en windparken op land aan te kunnen sluiten op ons netwerk. Dat kan niet allemaal tegelijk, waardoor het elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol raakt en we op sommige plekken voorlopig 'nee' moeten verkopen", aldus woordvoerder Jan Bakker.

Hoeveel 'nee' er verkocht moet worden en waar in Drenthe het komend jaar inwoners, verenigingen en bedrijven wél een aansluiting krijgen kan Bakker niet zeggen: "Welke zonneparken we aansluiten mogen wij als netbeheerder niet openbaar maken, dat is aan de zonne- en windparken zelf om te communiceren."

Investeringen van Enexis in Nederland (Rechten: Enexis)

In 2021 is 27 miljoen van de 96 miljoen alleen bedoeld voor het creëren van meer netcapaciteit. In Drenthe en Groningen samen is dat 40 miljoen. Dat geld is vooral bedoeld om vijftien hoogspannings- en/of middenspanningsstations van Enexis en Tennet samen aan te passen. In Drenthe moeten vijf van dit soort stations op de schop (13 miljoen). De andere 14 miljoen is voor het aansluiten van klanten die stroom willen gaan (terug)leveren.

Gas

Ook wordt er gewerkt aan verschillende gasnetwerken. Enerzijds om aan de warmtevraag van de komende jaren te voldoen, anderzijds om ze geschikt te maken voor het transport van waterstofgas en groen gas.

Enexis wil op meerdere plekken in Drenthe investeren in hoogspanningsstations (Rechten: Enexis)

Nog steeds dringend vakmensen nodig

Enexis zit te springen om vakmensen zoals elektromonteurs. Enexis leidt de mensen zelf op, want er is maar een klein aantal monteurs dat vanuit de techniekopleidingen doorstroomt. Het beroep is onder jongeren niet populair. In Hoogeveen heeft Enexis al een aantal jaren een eigen opleiding, waar onlangs nieuwe onderwijsmethodes zijn geïntroduceerd om maar studenten te trekken.

Bakker: "In 2020 hebben we ruim 450 nieuwe collega's welkom geheten. Ondanks al onze inspanningen blijft het vinden van voldoende bekwame technische medewerkers een uitdaging. Door corona heeft de levering van transformatoren en andere materialen vertraging opgelopen, waardoor een aantal projecten vertraagd is." De schaarste vraagt om focus, aldus Enexis. Met andere woorden: wat gaan we in 2021 doen en wat moet later?

Gebruik van de vluchtstrook

Inmiddels biedt het gebruik van de 'vluchtstrook' van het stroomnet ook mogelijkheden. Het hoogspanningsgedeelte van ons elektriciteitsnet is redundant aangelegd. Dat betekent dat er overal reserveverbindingen liggen. Deze reservecapaciteit is bedoeld om in geval van een stroomonderbreking te voorkomen dat de stroom bij klanten uitvalt.

Je kunt de reservecapaciteit zien als een vluchtstrook die je alleen mag gebruiken als er een ongeluk is gebeurd op de hoofdrijbaan. Het grootste deel van de tijd is de vluchtstrook wel beschikbaar, maar wordt deze niet gebruikt. Zo werkt het ook bij het energienet. Omdat de vraag naar transportcapaciteit nu zo groot is, mogen netbeheerders als Enexis de reservecapaciteit, die bijna nooit gebruikt wordt, toewijzen aan opwekkers van duurzame energie. Maar hierbij kan Enexis zich niet rijk rekenen: het grootste deel van de vluchtstrook is voor Tennet en niet voor regionale netbeheerders. Enexis is dan ook volledig afhankelijk van hoeveel Tennet van de vluchtstrook kan geven.

Investeringen Enexis in Drenthe (2021)

Elektriciteit Gas - Uitbreidings- en verzwaringswerkzaamheden op vijf hoogspannings- en/of middenspanningsstations (HS-/MS-stations), waaronder de plaatsing van vier zogenoemde 'plug & play' onderstations; een soort verplaatsbare megameterkasten. Die worden geplaatst voor het maken van aansluitingen voor klanten, waaronder veel zonneparken en Wind op Land. De locaties van de HS/MS-stations zijn: Gasselte, Zeijerveen (Assen), Coevorden (2x) en Emmen. - Het vervangen van 15 kilometer lagedruk- en hogedrukleidingen. Er wordt 5 kilometer aan stalen hogedrukleidingen vervangen in Schoonoord, 2 kilometer hogedrukgasleidingen in Mantinge en 8 kilometer lagedrukgasleidingen in onder andere Assen en Emmen. - In verband met de uitbreiding van de transportcapaciteit in het middenspanningsnet (MS-net) vervangt en/of verzwaart Enexis twee transportverdeelstations. - Het vervangen van 3.700 aansluitleidingen in diverse plaatsen waaronder Assen, Emmen, Erica, Smilde en Exloo. - In verband met de omschakelbaarheid van het MS-net voor distributie wordt er op diverse locaties in totaal 4,5 kilometer distributiekabel gelegd. - Het vervangen van negen gasdistrict- en afleverstations in diverse plaatsen zoals Emmen, Klazienaveen, Erica, Beilen en Schoonloo. - 350 netstations voorzien van Distributie Automatisering Light-boxen. Dat zijn een soort mini-computers waarmee de locaties van stroomstoringen beter kunnen worden ontdekt en er veel meer inzicht is in de gevraagde en aangeboden hoeveelheid stroom op een bepaalde plek in het netwerk. Ook is het voor gemeenten met dit systeem makkelijker de straatverlichting eerder of later aan of uit te doen. - Om de gewenste leveringsbetrouwbaarheid en veiligheid van het elektriciteitsnetwerk te kunnen borgen, worden 39 MS-installaties vervangen.

Duurzame energie: de stand van zaken in het kort

Enexis levert energie aan 3 miljoen huishoudens en bedrijven in ons land. Vorig jaar investeerde de netbeheerder 878 miljoen. Dat maakt deel uit van het tienjarenplan 2020-2030. Hierin ligt de focus op investeringen die gedaan moeten worden om het elektriciteitsnet uit te breiden. Dit is nodig op plekken waar de netten van Enexis gekoppeld zijn met die van hoogspanningsnetbeheerder TenneT, zoals op het 110 kV station in Hijken en de hoogspannings-/middenspanningsstations in Gasselte, Zeijerveen, Emmen en twee stations in Coevorden.

De afgelopen twee jaar heeft Enexis landelijk ruim 2,5 gigawatt (piek)vermogen aan zonne- en windenergie aangesloten op haar netten. Dit is ruim een verdubbeling van het aangesloten duurzame productievermogen dat er was eind 2017.

Zo kwam het in april 2020 meermaals voor dat meer dan de helft van alle verbruikte elektriciteit in Nederland werd geproduceerd door windturbines en zonnepanelen. Dit geeft volgens Enexis een voorproefje van het toekomstige elektriciteitssysteem waar ons land, op basis van het Klimaatakkoord, naartoe beweegt. Daarin onder andere is afgesproken om in 2030 in heel Nederland voor 35 Terra Watt uur aan duurzame elektriciteit te produceren, 1,5 miljoen woningen aardgasvrij te hebben en circa 2 miljard kubieke meter groen gas te produceren.

Maak plannen uit RES concreet

Enexis wil dat er meer regie komt in de opwekking van duurzame energie. Daarvoor moeten de plannen uit de Regionale Energie Strategieën (RES'en) concreet worden gemaakt. Dat is nodig om slimmer om te kunnen gaan met bestaande netcapaciteit en om het energienet betaalbaar te houden, schrijft de netbeheerder in het investeringsplan.

Wat is een RES? Elke energieregio geeft invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord met het kabinet. Drenthe is één regio. Samen met maatschappelijke partners, het bedrijfsleven, overheden en, wat de VVD en het CDA betreft, dus ook inwoners, wordt per regio een Regionale Energie Strategie gemaakt met: mogelijkheden voor regionale schone energieopwekking en energiebesparing

die mogelijkheden vertaald naar keuzes in concrete plekken, projecten en planning

de afstemming omtrent warmtebronnen

de gevolgen voor de energie-infrastructuur

al gerealiseerde projecten en plannen bijhouden

