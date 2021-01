Eis: werkstraf voor geweld en bedreigingen ex-vriendin en ouders

"Als ik vast kom te zitten, ga ik jullie doodmaken als ik vrij kom." Dat soort bedreigingen uitte een 26-jarige Assenaar in de zomer van 2018 richting zijn ex-vriendin en haar ouders in Eelde. Ook reed hij volgens het Openbaar Ministerie met zijn auto achteruit, terwijl zijn ex er achterlangs liep en gooide hij twee stenen door een ruit van het huis van het gezin. Die raakte de moeder van zijn ex.

Het gooien van de steen ziet het OM als een poging tot zware mishandeling. Daarvoor en voor de bedreigingen eiste de officier van justitie 160 uur werkstraf.

Steen

In november 2017 kreeg de man uit Assen een relatie met de vrouw uit Eelde. Na een half jaar maakte zij het uit. De man begon haar steeds meer te controleren en werd volgens haar ook agressief. Een maand na het beëindigen van de relatie bedreigde de man het gezin telefonisch met de dood.

In de nacht daarop werd de moeder van het gezin wakker van een klap en bleek er een steen door de ruit van de woonkamer zijn gegooid. Buiten zag ze de ex van haar dochter staan. De man gooide nog een tweede steen. De vrouw, die in de woonkamer stond, kreeg hem tegen haar onderrug. Haar dochter sliep in de woonkamer en voelde de glassplinters langs haar gezicht vliegen.

Twee keer opgepakt

De volgende ochtend hield de politie hem aan. Hij zat drie dagen vast en kreeg een verbod om nog contact op te nemen met zijn ex en haar ouders en een verbod om in Eelde te komen. Maar daar hield hij zich niet aan. Zijn ex-vriendin zocht volgens hem contact met haar en de twee spraken ook weer af.

Op een avond zagen buren van het gezin in Eelde dat de Assenaar twee keer kort achteruit reed, terwijl de jonge vrouw achter zijn auto langsliep. Op 9 juli 2018 werd de man voor de tweede keer opgepakt. Hij en zijn ex-vriendin hadden afgesproken om te praten, maar toen zij in Eelde bij hem in de auto stapte, reed hij weg. In de auto werd ze naar eigen zeggen bedreigd. Haar moeder belde de politie, die hem in Assen van de weg haalde.

Oude zaak

De Assenaar heeft de bedreigingen ontkend. Van het gooien van de stenen kon hij zich niks herinneren, omdat hij die nacht dronken was, vertelde hij in de rechtszaal. De officier van justitie eiste alleen een werkstraf, omdat de zaak al oud is. Eind 2018 was het onderzoek afgerond, erkende hij. Waarom het OM de zaak niet eerder aan de rechtbank heeft voorgelegd, kon hij niet verklaren.

Uitspraak: 2 februari.