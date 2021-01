Eigenaren gezinshuis Anreep verbaasd over dure bestemmingsplanwijziging

De Van Puttens bieden in hun gezinshuis 24-uurszorg aan kinderen die uit huis geplaatst zijn. Tussen de landerijen in het buitengebied van Assen kunnen de kinderen de problemen van thuis achter zich laten en werken aan een toekomst.

'We wisten het niet'

Sinds 2018 is het gezinshuis gevestigd in een boerderij in Anreep, in het pand van de voormalige bed and breakfast Het Nienhuis. Daarop rustte tot voor kort een woonbestemming met recreatieappartementen, waarin geen zorgfunctie was opgenomen. "Hiervoor zaten we met ons gezinshuis in een woning in de wijk Kloosterveen. We hebben toen aan de gemeente gevraagd of daar [in Kloosterveen, red.] een gezinshuis toegestaan is en dat mocht", vertelt Petra van Putten.

Bij het betrekken van de boerderij in Anreep vermoedde het echtpaar niet dat er een probleem zou zijn bij het vestigen van het gezinshuis daar. Tot de gemeente liet weten dat het pand waarin ze wonen toch echt een zorgfunctie op papier moest hebben om het gezinshuis te mogen voortzetten. "We wisten niet dat we dat ineens moesten veranderen, omdat het in ons oude woonhuis wel gewoon mocht. Maar toch moest het en dat kostte ons een hoop geld", zegt Van Putten.

Alles blijft hetzelfde

Aan het gezinshuis verandert er door de papieren aanpassing helemaal niets, volgens Van Putten. Het aantal jongeren dat zorg krijgt verandert niet en er komen ook geen kinderen bij met een grotere vraag naar zorg of een beperking. "Hier in de buurt vroegen mensen zich wel af wat er zou gaan gebeuren, door de bestemmingsplanwijziging. Maar we blijven gewoon hetzelfde doen. We zijn alleen wel een paar duizend euro kwijt."

De gemeente Assen heeft de nieuwe omgevingsvergunning inmiddels verleend aan het gezinshuis.