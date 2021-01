Wonen op de eerste rang in V&D-pand Assen bij evenementen op plein

"Maar dan moet ook echt alles meezitten en eind dit jaar de grote verbouwing kunnen starten", zegt vastgoedondernemer Thijs van Bree.

Kil, leeg en donker

In het warenhuis heerst nu nog een serene stilte. Het is er kil, leeg en donker. Stroom is er niet. Zwijgende roltrappen, bordjes met Kassa zwevend aan het plafond en de naam van het ooit zo vermaarde restaurant La Place: stuk voor stuk warme herinneringen aan het ooit zo succesvolle warenhuisverleden. Maar die tijd is geweest en komt nooit meer terug, sinds Vroom en Dreesman in 2016 failliet ging.

Met de aankoop van het warenhuis door Vastgoed Groningen in december, gloort er een nieuwe toekomst voor het enorme pand met 8.500 vierkante meter vloeroppervlak. Beneden komen weer winkels en op de eerste etage huurappartementen met erbovenop nog eens twee woonlagen.

Hier stonden vroeger de kassa's

Dynamiek in hartje stad

Thijs van Bree beent enthousiast door de enorme winkelruimtes, wijzend op wat en waar het allemaal moet gebeuren in het pand. "Dit is een prachtige locatie, middenin hartje Assen, omgeven door winkels en straks aan een prachtig nieuw plein met allerlei activiteiten. Veel mensen willen er graag wonen, in het rumoerige stadsleven. Dat geeft toch een bepaalde dynamiek", zegt de vastgoedbaas.

Het hele V&D-gebouw gaat over de kop. De enorme winkelruimte op de begane grond wordt herverkaveld tot zelfstandige winkelunits met ingangen richting Koopmansplein en Mercuriuspassage. Erboven komen tientallen twee- en driekamer huurappartementen, variërend van 55 tot 75 vierkante meter in oppervlak. Qua prijs ook zeker geschikt voor wat starters die huurtoeslag nodig hebben, maar het gros is voor huurders die financieel wat meer te besteden hebben. "En we denken ook aan de aanleg van een grote binnentuin."

Naar exacte aantallen hoef je Van Bree nog niet te vragen. "We hebben het nog maar net in handen en de architect is nog druk bezig met tekenen. We moeten kijken wat er allemaal mogelijk is aan winkels en woningen."

Deze zomer moet het plan zover klaar zijn dat de omgevingsvergunning bij de gemeente Assen aangevraagd kan worden. "En dan, als het meezit, dit jaar nog bouwen."

Hoge gevels

Met het V&D-pand erbij is Vastgoed Groningen de grote ontwikkelaar aan het Koopmansplein. Want winkelcentrum 't Forum, dat er pal naast ligt, hebben ze twee jaar ervoor al gekocht. Daar gaan ze, op het zuidelijke deel, in mei al aan slag met ook drie woonlagen. Dat worden koopappartementen. Beneden blijven er winkels en horeca. "Met die vier bouwlagen, sluiten we mooi aan bij de binnenstadsvisie van de gemeente Assen. Die wil graag een mooi, intiem Koopmansplein, dat omgeven wordt door hoge gevels."

Als eind dit jaar ook het V&D-pand in de steigers komt te staan, zal er volgens Van Bree zeker 'een hoop bouwdrukte zijn'. "Maar beter voor een deel tegelijk, dan achter elkaar aan. Dan ben je ook sneller klaar."

'Potverdorie, wat een uitzicht'

Starend door de ramen van het vroegere restaurant La Place, kijkt Van Bree uit over het lege buitenterras, en ziet hoe verderop het Koopmansplein wordt omgebouwd tot de nieuwe, gezellige huiskamer van Assen. Lyrisch roept hij: "En heb je boodschappen nodig, dan doe je een paar stappen en zit je al bij de winkels. Hoe mooi wil je het hebben?"

Dat er misschien toch ook een kleine kanttekening te plaatsen is voor de bewoners, namelijk overlast van evenementen op het Koopmansplein, wuift Van Bree heel snel weg. "Dat weet je als je in het stadscentrum gaat wonen. Dat is ook juist de charme. Bovendien, je zit eerste rang op terras bij het TT Festival, met bier uit je eigen koelkast. Hoe leuk wil je het hebben?"

Projectontwikkelaar Thijs van Bree

