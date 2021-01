Verpleeghuizen passen bezoekregeling aan

Vanaf 20 januari is er in de zorginstelling van Icare per bewoner nog één bezoeker per dag welkom. "We willen er alles aan doen om het virus buiten de deur te houden en daarom nemen we nu aanvullende maatregelen met betrekking tot bezoek", aldus Gia Wallinga, directeur zorg bij Icare. "Ook in de verpleeghuizen waar geen besmettingen zijn. Hoe verdrietig ook, deze beslissing is noodzakelijk voor de veiligheid van onze bewoners en medewerkers."

Ook Mariska Roeters van zorgorganisatie ZZWD ziet geen andere oplossingen meer. "De verpleeg- en verzorgingshuizen doen al maanden alles wat ze kunnen om ervoor te zorgen dat bewoners en medewerkers zoveel mogelijk gezond en veilig blijven. We zien helaas het aantal besmettingen nog steeds toenemen, en nu staat ook de Britse coronavariant voor de deur. Zonder vaccin voor onze bewoners staan we met onze rug tegen de muur".

Bezoekregisseur

Hans Kox van GGD Drenthe adviseert om risico op besmetting door bezoek zo klein mogelijk te maken. "Hoewel we begrijpen dat de sociaal-maatschappelijke impact van deze maatregelen zeer groot is, willen wij dit dringend in overweging geven", aldus Kox.

Icare meldt dat er op alle locaties een bezoekregisseur is die helpt bij het correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de gezondheidschecks bij bezoekers. De maatregelen blijven in elk geval van kracht tot het vaccineren van bewoners en medewerkers is afgerond.

De zorgorganisatie kreeg vlak voor kerst te maken met een uitbraak bij één van haar dertien verpleeghuizen, Dekelhem in Gieten. De laatste week zijn daar geen nieuwe coronabesmettingen meer aangetroffen. Enkele bewoners zijn nog ziek. In totaal zijn er acht bewoners overleden aan de gevolgen van het coronavirus.