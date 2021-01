Petitie om burenruzie Peize te sussen is ook signaal naar politiek Noordenveld

Met een petitie willen dorpsbewoners aan de politiek laten weten dat ze klaar zijn met de trammelant tussen hovenier Albert de Boer en zijn buren.

Veel aandacht

De petitie van initiatiefnemer Gert Bos krijgt meer aandacht dan hij had verwacht. Op het moment van schrijven is hij zo'n duizend keer ondertekend. Behalve een hart onder de riem voor hovenier De Boer heeft Bos een tweede reden om de petitie te starten. Hij is het oneens dat volgens hem een kleine groep mensen in het dorp het voor de overgrote meerderheid kan bepalen in sommige situaties.

"Er zijn hier mensen die veel dingen doen in het dorp, maar dan is er een enkeling die dat dan flink kan afremmen", aldus Bos. Als voorbeeld geeft hij de burenruzie, waar hij zich inhoudelijk verder niet teveel mee wil bemoeien. Bos heeft het gevoel dat de hovenier nu mogelijk iets wordt afgenomen door het 'schreeuwen' van zijn buren. Volgens hem bestaat de mogelijkheid dat de hovenier moet stoppen met zijn bedrijf.

Overlast

De burenruzie speelt al lang en begon met klachten over geluidsoverlast. Toen Hovenier Albert de Boer een silo kocht om naar eigen zeggen het terrein van zijn bedrijf netter te maken was het helemaal klaar. Volgens De Boer - die via de telefoon niet teveel inhoudelijk kwijt wilde over de ruzie - deed hij niets verkeerd met de silo: "Ik keek op de website van de Rijksoverheid, daar stond dat je bij twee meter of hoger een vergunning moet aanvragen. Dus ik heb er een van 1,60 m gedaan, zodat ik geen vergunning nodig heb."

Maar de silo zorgde volgens de buurman voor meer overlast door vrachtwagens die af en aan kwamen rijden voor laden en lossen en dus klaagde hij bij de gemeente. Die stuurde afgelopen december een handhavingsverzoek naar De Boer en zijn buren, die hij naar eigen zeggen niet ontvangen heeft. "De overbuurman kwam naar mij toe en zei: jammer dat je stoppen moet. Want in die brief zou staan dat ik moet stoppen met laden en lossen per 1 februari", aldus De Boer. Deze vrijdag gaan De Boer en zijn buren in gesprek met de gemeente, daarom wil de gemeente tot die tijd inhoudelijk nog niet reageren.

"Volgens mij kiest de gemeente nu dus de kant van de mensen met de grootste mond", vervolgt Gert Bos zijn verhaal over de petitie. Hovenier De Boer is onder de indruk van het aantal ondertekeningen van de petitie: "Ja, dit is echt geweldig. Door de hele coronatijd zitten we natuurlijk al in de shit, dus dit is een mooie opsteker", aldus De Boer. Die het gesprek van aankomende vrijdag met de gemeente positief tegemoet ziet.

Digitaal overhandigen

Initiatiefnemer Bos wil de petitie donderdag online aanbieden aan wethouder Jeroen Westendorp. "We hopen zo dat ze zien dat wij als dorpelingen staan voor een bedrijf dat in deze zware periode goed draait terwijl de economie het moeilijk heeft. Wij vinden dat zulke bedrijven niet kapotgemaakt moeten worden."

De buren van hovenier Albert de Boer waren vandaag niet bereikbaar voor commentaar.