TikTok-ster Lisanne uit Beilen genomineerd voor een award

Lisanne Dijkstra uit Beilen is door KRO-NCRV genomineerd voor een Zapp-award. Ze doet mee in de categorie 'Favoriete Ster Online'. Die nominatie dankt ze aan haar 240.000 volgers op de app TikTok.

Voor Dijkstra was de nominatie een grote verrassing. "Ik wist het helemaal niet totdat mensen mij appten dat ik ertussen stond. Anders had ik het niet geweten. Nu sta ik in de top 10! Dat had ik helemaal niet verwacht."

Komedie

TikTok is een app met korte filmpjes, bijvoorbeeld van dansjes. Lisanne doet iets anders. Zij maakt comedy-filmpjes. "Ik maak theater en focus mij volledig op komedie", vertelt ze. "Verschillende sketches, personages en typetjes."

Dijkstra kwam in aanraking met de app toen een vriendin het aanraadde. "Een vriendin uit Amerika vond het echt iets voor mij. Zij dacht dat ik er goed in was. Toen heb ik het geprobeerd, met dit als resultaat."

Die vriendin had het dus goed gezien, al komt haar talent niet uit de lucht vallen. "Ik heb de theaterschool gedaan", vervolgt Dijkstra. "Ik heb ook in het Drentse Het meisje van Yde gespeeld en later in Anastasia. Het was dus eerst theater, nu sociale media. Door corona is er ook niet echt iets anders. Ik hoop zo door te rollen in iets anders. Het is mijn ambitie om meer te mogen doen dan alleen sociale media."

Grote namen

Voor de prijs zijn niet de minste namen genomineerd. Dijkstra staat tussen internet-iconen als Enzo Knol, StukTV en NikkieTutorials. "De concurrentie is niet mis", lacht de Drentse. Ze kan dus alle stemmen goed gebruiken. Stemmen kan via de website van Zapp.

"Mijn categorie is de laatste, dus je moet wel even door alles heen klikken. Maar dan zie je mij staan. Tussen Enzo en StukTV", besluit een trotse Dijkstra.

