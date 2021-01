Frei en Rhyner ontbreken nog bij FC Emmen in beker

De Drentse club was vooraf al sceptisch over Rhyner omdat daar twee clubs (Cadiz en Cartagena) een handeling moesten verrichten. Meer hoop was er op Frei, maar ook door die naam kan dus een streep.

Niet dat Lukkien met Frei zou zijn begonnen overigens. "Ik heb met Kerim gesproken en hij heeft een drukke week achter de rug met reizen. Ook hij zelf gaf aan liever niet te starten tegen Heerenveen."

In tegenstelling tot de met 4-1 verloren competitiewedstrijd tegen Vitesse kan Lukkien weer beschikken over Miguel Araujo en Glenn Bijl. Beide spelers zullen vermoedelijk ook starten. Datzelfde geldt voor Hilal Ben Moussa. Dat betekent dat Ricardo van Rhijn, Keziah Veendorp en Lucas Bernadou hun basisplek kwijt zijn. Voorin op links krijgt Donis Avdijaj opnieuw de kans en aan de rechterkant is het twijfelachtig wie gaat starten. Lukkien trainde met zowel Robbert de Vos als met Nikolai Laursen.

"Ik neem de beker heel serieus en dat doen de spelers ook", aldus Lukkien na de afsluitende training. "Natuurlijk draait het bij ons vooral om de competitie, maar in zo'n bekerduel kan je ook je vorm terugvinden. Bovendien is het gewoon de kortste route naar een prijs, heel simpel. Wij gaan er in ieder geval alles aan doen om te winnen van een ploeg die op dit moment misschien niet goed in vorm is, maar wel veel kwaliteiten heeft."