"Je moet voorkomen dat mensen zich afvragen: Zit hij er nou nog steeds?", aldus Bouwmeester. "Uit reacties merk ik dat ik er niet te lang zit, maar dat wil ik ook voor zijn. Vandaar mijn besluit om te zeggen dat ik niet herbenoemd wil worden."

Plannen voor de toekomst heeft de burgemeester nog niet. "Ik ga niet achter de geraniums zitten. Er zal vast nog een interessante klus langskomen." Voordat Bouwmeester de politiek in ging heeft hij Biologie aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. "Ik ben van origine bioloog, dus wie weet kan ik daar iets mee doen."

(Verhaal gaat verder onder de video)

Reacties van collega's

Collega's van de gemeente Coevorden vinden het jammer dat Bert Bouwmeester stopt. "Als hij al zeventien jaar burgemeester is, weet je dat het moment een keer komt, maar toch blijft het een verrassend moment", zegt wethouder en eerste locoburgemeester Jeroen Huizing. "Het is jammer dat hij stopt, maar de burgemeester kennende gaat hij tot 1 oktober vol door voor onze gemeente."

Ook de fractievoorzitter van BBC2014 Ferry Booij vindt het jammer dat de burgemeester weggaat. "Je raakt een goede burgemeester kwijt en het is altijd afwachten wat ervoor in de plaats komt." Wel is hij van mening dat Bouwmeester de juiste keuze maakt. "Ik vind het wel goed dat hij stopt na achttien jaar. Ik ben van mening dat je in de politiek niet langer moet blijven dan drie periodes."

Eerder stoppen

Het termijn van de huidige burgemeester loopt af in januari volgend jaar. Bouwmeester kiest ervoor om dat termijn niet vol te maken en in oktober te stoppen. Voor die beslissing heeft hij een goede reden. "1 januari is een ongelukkig tijdstip, omdat kort daarop gemeenteraadsverkiezingen zijn. Daarom vertrek ik per 1 oktober."

Zijn collega's vinden dat een typisch voorbeeld dat laat zien hoe groot zijn hart voor de gemeente is. "Het is tekenend voor de burgemeester dat hij iets eerder stopt om zijn opvolger iets meer tijd te gunnen richting verkiezingen", zegt Huizing.

(Verhaal gaat verder onder de video)

De nieuwe burgemeester

Het is nu aan de raad van de gemeente om een profiel te maken van waar de volgende burgemeester aan moet voldoen. Ferry Booij: "Misschien wel een type als Bouwmeester. Iedereen heeft zijn minpunten, maar die had Bouwmeester heel weinig."

Wethouder Huizing weet in elk geval al dat hij niet gaat solliciteren op de functie die vrijkomt. "Naast wethouder in gemeente Coevorden is burgemeester wel de allermooiste baan, maar het is niet voor de hand liggend dat een wethouder in dezelfde plaats burgemeester gaat worden", lacht Huizing.