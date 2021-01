ACV-trainer De Boer baalt van afwijkende coronaregels gemeente Assen

De competitie in het amateurvoetbal ligt al maanden stil en zicht op een snelle herstart of een nieuwe aangepaste competitie wordt met de week minder. De clubs in Drenthe, zeker in de top van het amateurvoetbal, trainen nog wel. Maar niet allemaal. Bij vv Hoogeveen en vv Emmen hebben de spelers alleen huiswerk, terwijl HZVV de situatie vanwege een paar coronagevallen van week tot week bekijkt.

Van de Veiligheidsregio Drenthe en de gemeenten mogen de clubs trainen per tweetallen, op gepaste anderhalve meter afstand van elkaar, maar over het algemeen wel met de complete selectie op één veld. Noorsdscheschut en Alcides trainen op die manier, waarbij Alcides de selectie in twee of drie groepen verdeeld. Bij Derde Divsionist ACV mag dat niet. Trainer Fred de Boer mag slechts twee spelers op een heel veld trainen. Hij houdt zich in, volgt de regels, maar begrijpt er eigenlijk niets van dat de regels per gemeente zo afwijken. "Ik sta drie keer per week op het trainingsveld, maar dan nog duurt het vijf weken voordat ik mijn hele spelersgroep heb gezien. Ik dacht dat de KNVB en het NOC*NSF richtlijnen hadden opgesteld waar alle clubs zich aan moesten houden. Dat is voor iedereen gelijk, maar in deze gemeente is er voor een strengere aanpak gekozen."

'Herstart competitie wordt moeilijk'

Fred de Boer vraagt zich af, zeker nu er voorlopig geen versoepeling (en eigenlijk een aanscherping, inclusief avondklok) in de maatregelen komt, of er dit seizoen nog in competitievorm wordt gespeeld. "Ik vrees ervoor", aldus de Fries. "Je moet niet vergeten dat spelers al maandenlang individueel trainen. Inmiddels is ook de basisconditie niet meer op het niveau van voor een voorbereiding op een nieuw seizoen. Dus het zou gek zijn als de KNVB straks in maart denkt dat we in april zouden kunnen spelen."

Toernooi

De trainer van ACV is ondertussen wel druk bezig met een alternatief. "Ik heb veel contact met collega-trainers en als er straks op enig moment toch weer meer mag dan nu dan hopen we een soort toernooi te spelen. Niet met een paar duels op één dag, maar gewoon iedere zaterdag één wedstrijd. Maar meer kan ik daar nu nog niet over vertellen overigens. Simpelweg omdat het nu ook nog geen zin heeft."