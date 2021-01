Code geel in Drenthe: zware windstoten op komst

Komende nacht en morgenochtend trekken zware windstoten over het land. Het KNMI waarschuwt daarvoor met code geel. Door de windstoten kunnen verkeer en buitenactiviteiten ook in Drenthe hinder ondervinden.

Oorzaak van de harde wind is een koufront dat over Nederland trekt. Het eerst doen de windstoten zich voor in het zuidwestelijk kustgebied. In de loop van de nacht breidt dat zich noordoostwaarts uit. Morgen neemt de wind geleidelijk af, het eerst in het zuidwesten.

'Stevige jongens'

"De echt zware storm zal boven de Noordzee zijn, maar we gaan het in Drenthe ook merken", waarschuwt RTV Drenthe-weerman Gert Voerman. "Er zijn in onze provincie windstoten mogelijk van 80 kilometer per uur, dat zijn echt stevige jongens."

De code geel is in Drenthe van kracht vanaf morgenochtend zes uur tot twaalf uur 's middags.