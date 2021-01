Nazaten gezocht van leraar uit Meppel: 'Stilleven terug naar familie'

Maker van het cadeau gedane schilderwerk, met daarop een koperen ketel, tinnen kan en een droogbloemstukje, is de Meppeler Piet Smink. Hij was van 1938 tot 1974 leraar Nederlands aan de Rijks HBS aan het Zuideinde. Smink, bijnaam Pukkie, schilderde het werk vermoedelijk na de oorlog.

"Het is volgens mij een olieverfschilderij, rechts onderin gesigneerd met P.J. Smink", vertelt Pijlman. "Na de oorlog waren het beroerde tijden, dus dat verklaart dat de lijst van een oud raamkozijn is gemaakt." En het is beslist geen kleintje: de afmeting is een meter bij een meter.

Altijd aan de muur gehangen

Fetze Pijlman heeft het stilleven zelf alweer jaren aan de muur hangen, in zijn huis in Weesp. Ooit is het door de maker zelf cadeau gedaan aan zijn vader, wijlen Henk Pijlman, een bekend musicus in Meppel, die met zijn gezin aan het Zuideinde woonde, vlakbij de Rijks HBS.

"M'n vader was dirigent van muziekvereniging De Bazuin en van nog meer koren en korpsen. En hij was ook beiaardier van Meppel. Hij en Piet Smink waren goede kennissen. Zodoende kreeg mijn vader dit stilleven cadeau. Sindsdien heeft dat ding altijd trouw bij ons aan de muur gehangen. Eerst gewoon bij mijn ouders in Meppel, na de scheiding nam m'n moeder het mee. En toen zij overleed in 2009, kreeg ik het. En ook bij ons hangt het stilleven trouw aan de muur."

Fetze Pijlman is inmiddels 'flink op leeftijd' en wil het stilleven graag overdragen aan familie van Piet Smink (Rechten: eigen foto)

Flink op leeftijd

Fetze Pijlman zelf is onderhand ook 'flink op leeftijd' met z'n 81 jaar. "Ik voel me nog prima, maar heb niet het eeuwige leven." Daarom wil Pijlman nog snel het schilderij overdragen, zolang hij nog kan. "Het zou toch mooi zijn als ik voor mijn dood dit schilderwerk aan nazaten van Piet Smink kan teruggeven. Zelf heb ik geen nageslacht op de wereld gezet. En het zou zonde zijn als zoiets verdwijnt naar een rommelmarkt, of erger nog, bij de vuilnis belandt."

Pijlman zou graag zien dat het stilleven 'in de familie blijft'. "Ik ben helemaal niet op geld uit, ik zou het fijn vinden als dit schilderij gewoon veilig gesteld wordt." Vandaar dat Pijlman aan het speuren is geslagen, om familieleden van Piet Smink te vinden. De zoektocht leidt hem uiteindelijk naar RTV Drenthe, want het lukt hem niet op eigen houtje

Historische Vereniging

Ook de Historische Vereniging Meppel dook al even in de kwestie. Zonder succes. Hetzelfde geldt voor voormalig geschiedenisleraar en oud-conrector Piet Dijkstra.

Fetze Pijlman hoopt dat meer publieke aandacht voor zijn speurtocht uiteindelijk 'het laatste duwtje' kan geven. "Wat zou het prachtig zijn, als zich binnenkort een kleindochter of kleinzoon meldt, aan wie ik dat schilderij kan overhandigen."