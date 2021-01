Fablab Coevorden opent deuren: 'Knutselen 2.0'

De gemeente Coevorden is dit project gestart samen met scholen en bedrijven in de omgeving. Het lab is gecreëerd in het gebouw van middelbare school De Nieuwe Veste. "We hebben het hier in een school geplaatst en daarom ook echt leerlijnen bedacht. Een soort knutselen 2.0. Het begint op niveau van een basisschoolleerling, maar groeit uiteindelijk via het niveau van de middelbare school naar het MBO, waar complete robots worden aangestuurd", zegt Machiel Mulder van De Nieuwe Veste.

Bekijk hieronder de video over het Fablab in Coevorden:

Spullen die je thuis niet hebt

Het is de bedoeling dat er workshops komen waar iedereen zich op kan inschrijven. Op die manier maken ze kennis met de mogelijkheden binnen Fablab en het bedrijfsleven in Coevorden. "Je hebt niet thuis zomaar een 3D-printer en die schaf je ook niet aan als je het nooit hebt geprobeerd", legt coördinator van het Fablab, Kirsten Kosters uit. "Misschien gaat er dan wel van binnen een vuurtje branden en wil je er meer van leren."

Ondernemend Coevorden is blij met het nieuwe Fablab. "De jeugd heeft de toekomst en zo leren ze de techniek kennen. Daarnaast is het voor het bedrijfsleven in Coevorden ook goed dat de jeugd uit deze stad meer weet over de technieken waar bedrijven gebruik van maken", zegt Jankees Klapwijk van Ondernemend Coevorden.

Regio Deal

Het project is mede tot stand gekomen door de Regio Deal. Daarin werken verschillende instanties samen waaronder De Nieuwe Veste, het basisonderwijs, de gemeente en Ondernemend Coevorden. "Het idee is wel om te kijken om het levensvatbaar te houden. Apparaten die we hier hebben staan kunnen we verhuren. Op die manier worden we ook een stukje commercieel en hebben we inkomsten", aldus Kirsten Kosters.