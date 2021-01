Mantelzorgers: 'Hoe leggen we 's avonds mensen op bed?'

Mantelzorgorganisaties maken zich zorgen over de aankondiging van de avondklok in Nederland. Ze hopen dat mantelzorgers een uitzonderingspositie krijgen zodat ze alsnog 's avonds de straat op mogen.

"Ik dacht gisteravond opeens: hoe leggen we dan straks 's avonds de mensen op bed", vertelt José Post van Contactpunt Mantelzorg Midden-Drenthe.

Uitzondering

Post hoopt dan ook dat de mantelzorgers een uitzonderingspositie krijgen zodat mantelzorgers ongestoord hun werk kunnen blijven doen tijdens de avondklok. Verder zijn er voor zover bij haar bekend weinig tot geen bezorgde mantelzorgers die aanklopten over de avondklok. "Wat ik wel hoor, is dat veel ouderen steeds meer zeggen: we beginnen het nu wel echt zat te worden. Nou, dat zegt wel wat als een Drent dat zegt", aldus Post.

Eerder vandaag riep Liesbeth Hoogendijk, directeur van brancheorganisatie MantelzorgNL het kabinet ook al op om een uitzondering te maken voor mantelzorgers. "Het gaat om mensen die zorg verlenen aan iemand die ziek is. Dat is in essentie niet anders dan het werk dat een wijkverpleger of verzorgende doet", aldus Hoogendijk in het NPO Radio 1-progamma Spraakmakers.

Persconferentie

Vanmiddag rond twee uur geven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie waarin nieuwe coronamaatregelen worden aangekondigd. Het kabinet overweegt op dit moment een avondklok die ingaat om half negen en loopt tot half vijf. Ook kijkt het kabinet nog naar het aantal mensen dat op dit moment thuis ontvangen mag worden.

