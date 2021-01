Droogbloemen terug van weggeweest: 'Van vijf naar twintig hectare'

Maar de laatste paar jaar is er een heuse droogbloemen-revival. Ze zijn namelijk weer helemaal hip. Droogbloemen worden ingelijst, aan de muur gehangen of gewoon in een vaas gedaan.

Van vijf naar twintig hectare

Abko Bruggenkamp uit Bovensmilde is altijd al met droogbloemen bezig geweest. "De droogbloemen waren vooral populair van 1980 tot ongeveer 1995, daarna kwam de klad er wel een beetje in. Het was toen een modeverschijnsel", zegt Abko over die tijd. Maar nu raken de bloemen dus weer in de mode.

Bruggenkamp begon jaren geleden met zo'n vijf à zes hectare grond om de bloemen op te kweken. "Nu zitten we op twintig hectare", zegt hij trots. Jarenlang was hij zo'n beetje de enige kweker in de regio, tegenwoordig ziet hij dat er meer bijkomen.

Eind maart zaaien

Het Bovensmildeger bedrijf bereidt zich inmiddels voor op het nieuwe seizoen, dat over twee maanden begint. Eind maart wordt er gezaaid, daarna wordt er geschoffeld, gefreesd en gewied. Dat gebeurt bijna allemaal met de hand. Het oogsten begint halverwege juli en ging afgelopen jaar door tot aan de herfstvakantie. Bij Bruggenkamp werkt veel jeugd uit de omgeving. "Het is erg arbeidsintensief, dus we hebben altijd veel jongeren nodig."

De geoogste bloemen worden daarna naar een drogerij in Lisse gestuurd. "Dat is de enige drogerij die in al die jaren is doorgegaan", zegt hij.

Of de populariteit van droogbloemen net zolang aanhoudt als in de jaren 80 en 90 is nog maar de vraag. "Tja, we leven nu wel in snellere tijden", aldus Bruggenkamp.