Fusiegesprekken schoolbesturen Meppel hervat

Bestuurder Peter de Visser van scholengemeenschap Stad en Esch is per 1 februari ook bestuurder van CSG Dingstede. Een fusie van de besturen van beide scholen komt daarmee een stap dichterbij.

De Visser neemt bij Dingstede de taken over van Yzaak Jacobi, die aan de slag gaat bij scholenkoepel Codenz. Het streven van De Visser is om per 1 januari 2022 de besturen van Stad en Esch en Dingstede te laten fuseren. Beide scholen blijven wel zelfstandig.

"Vorig jaar hebben we de gesprekken in de pauzestand gezet, er was meer tijd nodig", zegt De Visser. "Toen mijn collega van Dingstede vertrok, werd door de raden van bestuur gevraagd of we de draad weer konden oppakken. Zij moeten nu officieel de opdracht verstrekken en dan gaan we kijken of 1 januari haalbaar is."

Krimp

Een harde deadline is januari 2022 dus niet; voor De Visser staat zorgvuldigheid voorop. "Maar ik heb er vertrouwen in dat we die streeftijd halen en ik ben ervan overtuigd dat we er een groot succes van maken."

De onderwijsbestuurder wil met de fusie de kwaliteit van onderwijs in Meppel waarborgen. "We krijgen te maken met krimp. Op de vier scholen (Terra, Greijdanus, Dingstede en Stad en Esch, red.) in Meppel heb je nu zo'n vierduizend leerlingen. Over twaalf tot vijftien jaar zijn dat er nog drieduizend, een afname van een kwart dus."

Keuzevakken

Door te fuseren worden keuzevakken straks op zowel Stad en Esch als Dingstede aangeboden. "Zonder de fusie kunnen keuzevakken op beide scholen niet worden aangeboden, omdat anders te weinig leerlingen voor de vakken zouden kiezen", legt De Visser uit.

Een voorbeeld van zo'n vak is wiskunde D, zegt hij. Het zou voor een school niet uit kunnen om daar een docent voor aan te stellen, maar door samen te werken is het straks wel mogelijk. Ook voor het behouden en aantrekken van goede docenten is de fusie belangrijk. "Je hebt meer zekerheid als je op twee locaties uren kunt lesgeven."

