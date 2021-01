Digitale huisartsenpost vanaf vandaag beschikbaar voor alle inwoners van Drenthe

Vanaf vandaag nieuw in Drenthe: een digitale huisartsenpost. Via deze post kunnen de 450.000 inwoners van Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen vanaf nu bij een dringende zorgvraag 's avonds en in het weekend digitaal aankloppen bij een dienstdoende huisarts.

CHD, onderdeel van Huisartsenzorg Drenthe (HZD), werkt daarvoor samen met Spreekuur.nl. Contact werkt via chat of videoverbinding. Het digitale spreekuur is alleen beschikbaar voor spoedvragen, van 17.00 21.30 uur 's avonds en in het weekend van 08.00 tot 21.30 uur via www.chd.nl.

Laagdrempelige klachten

Patiënten bereiden het digitale consult zelf voor door een vragenlijst te doorlopen en door een foto of video toe te voegen. "De huisartsenposten blijven natuurlijk geopend voor acute spoedzorg, dit is een goed alternatief voor de laagdrempelige klachten", vertelt CHD-directeur Jan Schaart. "Bijvoorbeeld over koorts, een raar vlekje of een kind dat slecht eet."

De zorgvragen komen als eerste terecht bij een triagist. Die maakt de eerste inschatting over hoeveel spoed er achter een gezondheidsklacht van een patiënt zit. De triagist overlegt met de dienstdoende huisarts. "Het programma is echt heel klantvriendelijk", belooft Schaart. "Als je echt digibeet bent is het wel lastig, maar dat zijn steeds minder mensen. Het programma is niet ingewikkeld en patiënten voelen zich echt serieus genomen omdat er veel tijd genomen wordt voor de mensen."

Spoedlijn

Voor sommige spoedhulpvragen is het digitale spreekuur minder geschikt. Het systeem is dan ook zo ingericht dat de patiënt op ieder moment het advies kan krijgen om telefonisch contact op te nemen met de spoedlijn van de huisartsenpost. Elders in het land is het systeem al een groot succes. "Mensen gaan er steeds meer gebruik van maken", vervolgt Schaart. "Via de digitale weg kan ook veel meer informatie worden gegeven. Je krijgt daardoor een beter advies en betere nazorg."

Volgens Schaart pas het systeem bij de nieuwe trend in Nederland. "Mensen raken steeds meer gewend aan de 24 uurseconomie. Daardoor wordt het aan de telefoon soms heel druk. De digitale post zorgt voor verlichting."

