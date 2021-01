Tientallen bekladdingen in Hoogeveen

De overgebleven muur van het gesloopte schoolgebouw van het Menso Alting College is beklad. Naast kunstwerk de Jacobsladder is een tekst te zien in dezelfde rode letters als op de meterkastjes. Op diverse plekken, soms naast de VVD-beschimpingen, zijn anti-covidstickers geplakt. 'Covid vaccin = vergif', valt er te lezen. Of dat door dezelfde personen is gedaan, is niet bekend.

De gemeente Hoogeveen tast in het duister over de ongewenste leuzen. "Het gaat om tientallen. Wij weten niet wie erachter zitten en er is daarom ook geen aangifte gedaan", laat een woordvoerder weten.