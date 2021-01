Openluchtzwembad Gasselternijveen nu helemaal van Roompot

De gemeente Aa en Hunze heeft de grond van openluchtzwembad de Hunze in Gasselternijveen verkocht aan Roompot Vakantieparken. Daarmee is het hele zwembad nu in eigendom van de vakantiepark-keten.

Het zwembad ligt op het terrein van vakantiepark HunzePark en werd al beheerd door Roompot, dat de grond sinds 1997 pachtte van de gemeente. De pachtovereenkomst liep eind vorig jaar af, waarna de gemeente besloot de grond waarop het zwembad ligt te verkopen. Ook de bijbehorende zonneweide en de grond van de bouwwerken eromheen zijn van Roompot.

In totaal gaat het volgens de gemeente om twee hectare grond. Aa en Hunze wil niet ingaan op de verkoopprijs, maar laat weten dat een onafhankelijk taxateur de waarde heeft vastgesteld.

Inwoners mogen blijven zwemmen

Tot nu toe verleende Aa en Hunze het vakantiepark een subsidie en in ruil daarvoor mochten inwoners gebruik blijven maken van het zwembad. Met Roompot is afgesproken dat die situatie in ieder geval de komende vijf jaar zo blijft. Een woordvoerder van Roompot bevestigt dat de situatie blijft zoals het al jaren is geweest. Na vijf jaar wordt gekeken of die afspraak verlengd wordt. De maximumprijs van toegangskaartjes wordt gedurende die vijf jaar bepaald door de gemeente.

Eenzelfde afspraak was er eerder ook bij het zwembad op het terrein van vakantiepark Hof van Saksen in Nooitgedacht. Inmiddels is dat zwembad alleen nog toegankelijk voor gasten van het vakantiepark. Wethouder Co Lambert (GroenLinks) laat weten dat de termijn van vijf jaar vooral als voorbehoud is opgenomen als afspraak met Roompot. Mocht blijken dat de toestroom van zwempubliek bijvoorbeeld te groot wordt, dan kan Roompot na die vijf jaar besluiten om de toegang te berperken.

De gemeente Aa en Hunze is nu nog eigenaar van twee openluchtzwembaden. Dat zijn het Zwanemeer in Gieten en de Borghoorns in Annen.