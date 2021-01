Grote verschillen in Provinciale Staten over evaluatie en vervolg TopDutch

TopDutch ging in 2016 van start om een grote Tesla-fabriek naar het Noorden te halen. Die missie mislukte, maar desondanks hield Brink er een goed gevoel aan over. Maar uit het rapport valt niet te halen of er dankzij TopDutch concrete bedrijfsvestigingen zijn gekomen of Noord-Nederland internationaal beter op de kaart staat.

Henk Brink, gedeputeerde (VVD) (Rechten: Provincie Drenthe)

Dit kan helemaal niet

Het meest tastbare dat TopDutch heeft opgeleverd zijn 27 potentieel interessante marketing qualified leads: nuttige contacten waar de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) mee verder kan. Contacten die er kwamen na een reeks campagnes voor onder meer chemie-, digitale innovatie- en energiesectoren. Dat concluderen onderzoekers van European and Regional Affairs Consultants van ERAC in Den Bosch.

ERAC plaatste ook kritische kanttekeningen bij de 'niet geheel scherpe aansturing' van het uitvoerende reclamebureau Initio en de ingewikkelde - zo niet onmogelijke - opdracht die het bureau van Gerard de Boer kreeg. Want met een imagocampagne tweeduizend banen creëren in een paar jaar tijd? Dat gaat volgens ERAC nou eenmaal niet.

Nauwelijks aandacht Om goed te kunnen beoordelen of het TopDutch-geld goed besteed is, is het belangrijk om te weten hoe het project tot stand kwam en hoe de opdracht werd uitbesteed. Precies om die twee zaken, bepalend voor de resultaten van de imagocampagne, gaat het ERAC-rapport met een boog omheen. Niet alleen is de manier waarop de aanbesteding tot stand kwam buiten de opdracht aan ERAC gehouden, ook de ruzie tussen de ondernemers die de TopDutch-campagne runden krijgt nauwelijks aandacht.

"Het rapport bevat geen analyse, maar is een beschrijving van wat er gebeurd is. Geen beoordeling van resultaten en geen beoordeling van de werkwijze. Kortom, dit is geen evaluatierapport. Als de Noordelijke Rekenkamer zo'n rapport zou afleveren, zouden we er allemaal over vallen", aldus PVV-fractievoorzitter Nico Uppelschoten.

Hij valt ook over wat er in het rapport staat over het binnenhalen van Tesla. "Waarom het niet doorging staat er niet in. We werden wel tweede, maar waarom? Zo kunnen we er toch niks van leren?" De PPV'er heeft wel zo zijn eigen ideeën waarom Tesla-baas Elon Musk niet voor deze regio koos.

"Noord-Nederland zet fors in op waterstof, maar de auto's van Tesla rijden elektrisch. Dus een waterstofconcurrent voor Tesla ligt in het Noorden op de loer." Gedeputeerde Henk Brink wil niks over de oorzaak kwijt, behalve dat hij er een hele andere gedachte over heeft.

Nico Uppelschoten, Statenlid PVV (Rechten: Provincie Drenthe)

Onbehoorlijk bestuur

JA21-fractievoozitter Thomas Blinde hield Brink voor dat hij het Provinciale Staten onmogelijk heeft gemaakt om controle te houden op het TopDutch-project en is de 1,2 miljoen verdwenen zonder dat er grip op is geweest en ook de woorden 'onbehoorlijk bestuur' vallen.

Het klopt volgens Brink wel dat er geen inhoudelijke informatie gegeven kon worden over de leads en hoe ver de TopDutchers waren, omdat potentiële bedrijven niet willen dat je naar buiten treedt met de mogelijke zoektocht naar een andere vestigingsplaats. "Maar de woorden bemoei je er niet mee heb ik nooit gebruikt, luister de Statenvergaderingen maar terug", aldus Brink tegenover Blinde, die dat juist wel suggereerde.

Controle moet beter

Ook fractievoorzitter Bernadette van den Berg van collegepartij ChristenUnie heeft kritiek. "De evaluatie gaat maar over beperkt deel van het project, het rapport is niet objectief en ik lees vooringenomenheid. Pers en politiek krijgen de schuld van de slechte sfeer bij TopDutch. Dat is de omgekeerde wereld", benadrukte ze.

"Juist de vragen van pers en politiek leverde Wob-verzoeken en kritische aandacht voor de werkwijze van TopDutch op", meent Van den Berg. "Bij een vervolg van de TopDutch-campagne moet de opdracht vooraf en de controle op de uitvoering beter."

Over dat laatste is een merendeel van Provinciale Staten het met haar eens, met D66, CDA en PvdA voorop. Fractievoorzitter Hendrikus Loof: "Wij hebben ook geen verstand van regiobranding, al staat dat los van onze persoonlijke voorkeur dat je misschien meer moet inzetten op regionale economie waar de regio voor de regio produceert. Maar dat is een ander verhaal."

Bernadette van den Berg-Slagter, Statenlid ChristenUnie (Rechten: Provincie Drenthe)

Risco hoort er gewoon bij. Branie, durf!

Volgens D66 en de VVD hoort de werkwijze van campagnemakers en acquisiteurs van TopDutch gewoon bij zo'n project. "TopDutch was pionieren en daar zitten risico's aan. Deelnemen is dus risico lopen", zegt D66-fractievoorzitter Anry Kleine Deters.

VVD'er Willemien Meeuwissen doet er nog een schepje bovenop: "TopDutch was on-Drents. Lef, durf, branie en trots zijn op het Noorden. Die branie botst met ambtenarij, terwijl de politiek wil controleren. Je kunt dit allemaal bekijken door een zwarte bril: er is aangeklungeld en het resultaat is niks. Met maar met een groene TopDutch-bril op kun je zeggen: we zijn trots op het Noorden en de regio staat internationaal op de kaart. We moeten die regiobranding uitbouwen. Dus Provinciale Staten, geef daarvoor de ruimte."

Brink wil door

Brink wil ook verder met het avontuur: "We hebben in de evaluatie niets gevraagd over ruzies tussen de uitvoerende bedrijven onderling, we hebben één hoofdaannemer: Initio", verduidelijkt de gedeputeerde.

"Ik bestel iets bij de bakker, maar wat er achter de toonbank of in de bakkerij zelf gebeurt, is niet voor mijn rekening", schetst Brink. "Ik betreur dan ook dat de naam TopDutch zo'n last heeft van ruzies en negatieve publiciteit. We gaan kijken of de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij TopDutch kan gaan doen in de toekomst. De NOM heeft nu wel degelijk leads en aanknopingspunten voor verdere acquisitie. Provinciale Staten kan een voorstel daarvoor tegemoet zien."

Internetondernemer Stef van der Ziel (Rechten: RTV Noord)

Hoofdrolspelers

Hebben JA21, PVV en FvD dan helemaal geen punt? Jawel. Want wat is een rapport waard waarbij de onderzoekers een aantal hoofdrolspelers niet hebben gesproken? De Groningse internetondernemer Stef van der Ziel, samen met wethouder Joost van Keulen, geestelijk vader van TopDutch, is bijvoorbeeld niet ondervraagd.

Ook opmerkelijk is dat de toenmalig Groningse gedeputeerde van Economische Zaken en kartrekker Patrick Brouns (CDA) niet in het onderzoek is betrokken. En dat terwijl de eerste zin van de conclusie in het ERAC-rapport luidt: "TopDutch is in het begin het product van een Groningse gedeputeerde die out of the box durfde te denken."

Brouns had een belangrijke rol bij de opzet van de aanbesteding die uiteindelijk bij Gerard de Boer terechtkwam. Opvallend detail in het rapport is dat Brouns na de ruzies eigenlijk wel van Initio af wilde. Juridisch kon dat echter niet. Door alleen een selecte groep belanghebbenden te interviewen, heeft ERAC een eenzijdig beeld gekregen.

Invloed op toekomstige evaluaties

GroenLinks-statenlid Sam Pormes wil graag dat Provinciale Staten vooraf invloed krijgt op alle toekomstige evaluaties. "Wat is de opdracht en wat gaan we laten onderzoeken? Op die manier kunnen de Staten beter de vinger aan de pols houden."

