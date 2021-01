Waarom luiden de kerkklokken soms op rare tijden?

Ze stuurde haar vraag in naar Zoek het uit!.

Harm Jan Lesschen uit Oosterhesselen weet veel van Drentse cultuur en tradities. "In heel veel dorpen in Drenthe is het verluiden en uitluiden nog gebruikelijk. Vroeger was het vanzelfsprekend dat dit gebeurde. Tegenwoordig wordt de familie vaak gevraagd of men het luiden op prijs stelt."

Verluiden en uitluiden

Er is een verschil tussen verluiden en uitluiden. Lesschen: "Het verluiden gebeurt meestal op de dag na het overlijden van iemand. Dit is meestal op een vast tijdstip. In Oosterhesselen is dat omstreek 9.45 uur." Het uitluiden is op de dag van de uitvaart. "De klokken worden dan geluid vanaf het moment dat de stoet de kerk verlaat tot het moment dat de stoet de begraafplaats bereikt. Mocht er sprake zijn van een crematie dan luiden de klokken tot de stoet het dorp heeft verlaten."

Stel er komt iemand te overlijden. Hoe regel je dan dat de klokken geluid worden? "Een en ander verloopt nu vaak via de uitvaartvereniging. De voorganger van de vereniging waarschuwt de klokkenluider. Soms gaat dit ook nog via de burgerlijke gemeente, die dan de klokkenluider waarschuwt. Heel veel torens met de klokken zijn eigendom van de gemeente."

Moderne klokkenluiders

En zelfs de klokkenluiders gaan met hun tijd mee: "In sommige dorpen hoeft de klokkenluider niet meer naar de kerktoren, maar kan hij of de voorganger van de uitvaartvereniging de klokken in- en uitschakelen via een appje op zijn telefoon."

Het luiden gebeurt nog in bijna alle Drentse dorpen, weet Lesschen. "Hoe het in de steden als Assen, Emmen, Hoogeveen, en Meppel geregeld is, is mij niet bekend."

