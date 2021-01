Luister hier naar FC Emmen-SC Heerenveen (KNVB-beker)

In de eredivisie wacht FC Emmen nog op de eerste overwinning, maar in de KNVB-beker wist de ploeg van trainer Dick Lukkien al twee keer te winnen. In de achtste finales wacht vanmiddag SC Heerenveen.

In de eerste ronde won FC Emmen van FC Eindhoven met 2-0. In december werd ook FC Groningen verslagen. Dit keer won Emmen, in eigen huis met, 2-1, na een 0-1 achterstand.

SC Heerenveen kwam slecht één keer in actie in de beker. In de eerste ronde versloegen de Friezen TOP Oss met 3-1. In de tweede ronde werd de ploeg vrijgeloot.

Eerder dit seizoen kwamen beide ploegen elkaar, in Heerenveen, al in de eredivisie tegen. De thuisclub was toen met 4-0 te sterk. In 2010 speelden beide ploegen ook al tegen elkaar in de KNVB-beker. Emmen verloor de thuiswedstrijd met 1-3. Bas Dost scoorde toen voor Heerenveen tegen zijn oude club.

Beluister hier het live radioverslag van deze wedstrijd. Commentaar is in handen van Niels Dijkhuizen en René Posthuma.

