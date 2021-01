Djammen: Bijna veertig jaar werken aan een album

Onlangs is hij de studio van Neo Music in Bovensmilde ingedoken om het album op te nemen.

Album

"Soms is het heel ruig, als ik toevallig met een ruig geluid bezig ben en soms is het bijna klassiek, of in ieder geval heel erg ballad. Het is popmuziek in de brede vorm van het woord."

Zo omschrijft Van Beek zijn muziek. Het album vol met popmuziek doet erg jaren zeventig aan. "Er komen echt rocknummers op", vertelt Van Beek. Maar ook symfonische rocknummers geïnspireerd op Jethro Tull, Genesis en Camel. Voor hem belangrijke muzikale inspiratiebronnen.

Studiomuziek

De Hoogevener vond het best spannend om de nummers live te spelen voor Djammen. "Meestal doe ik alle dingen zelf. De meeste instrumenten speel ik in de studio zelf in", legt hij uit. "Als ik thuis zing, dan doe ik dat los van de instrumenten. Nu moet ik dat ineens live doen", vertelt de muzikant.

"Het zijn eigenlijk geen live-nummers. Het is mijn studioproject. Voor deze gelegenheid heb ik deze fantastische muzikanten erbij gehaald", wijst hij op zijn bandleden, waaronder zijn vrouw Annette Goede, die hij vanuit de muziek heeft leren kennen.

Multi-instrumentalist

Al vanaf zijn zevende levensjaar is Van Beek echt bezig met muziek. "Ik ben begonnen als fluitist, dus ik ben nog steeds helemaal weg van de dwarsfluit", later kwam daar de gitaar bij en daaruit voortvloeiend de bas. "Uiteindelijk leer je bas en gitaar een beetje tegelijkertijd."

Zijn liefde voor allerlei soorten instrumenten is mede aangewakkerd door Bert Louissen, waar Van Beek jaren mee samenwerkte. "Dat is een blinde pianist die vroeger in Hoogeveen woonde, maar momenteel zit-ie in Engeland. Ja, die wist zoveel en die kon zoveel", zegt hij. "Hij is een beetje mijn leermeester en mentor."

De releasedatum van het nieuwe album is nog niet precies bekend, maar het gaat niet meer duren.