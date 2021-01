'Ik had de hoop dat het goed zou aflopen eigenlijk al opgegeven'

Omstanders zagen hoe de kat al twee keer in het water was gevallen bij een poging om weer omhoog te klauteren, waarna hulpdiensten werden ingeseind. Die wisten de kat uiteindelijk met een schepnet te vangen. De dierenambulance heeft het huisdier na de reddingsactie meegenomen, zodat het in veilige handen weer op temperatuur kon komen.

Extra aandacht

De kat in kwestie luistert naar de naam Darcy, blijkt enkele uren later, als zijn baasje Teun Jan Kootstra op social media verheugd laat weten dat hij en zijn huisdier weer zijn herenigd. "Toen-ie thuis was, is hij direct op mijn schoot gedoken. Hij geniet vanavond extra van alle aandacht", zegt Kootstra, voormalig D66-raadslid in Assen.

Darcy is in totaal vijftien dagen van huis geweest, weet Kootstra. "Mijn dochter ging op 5 januari onze hond uitlaten en dan lopen onze twee katten, Darcy en Desney, weleens een rondje mee. Maar onderweg schrokken ze van een fietser en schoten ze de bosjes in. Desney kwam na een uurtje alweer thuis, maar Darcy liet op zich wachten", blikt Kootstra terug.

De Assenaar, die aan de Groenkampen woont, maakte zich aanvankelijk geen zorgen. "Maar na twee dagen ging ik toch maar eens wat extra rondjes met de hond lopen om Darcy te zoeken. En in de dagen daarna werden die rondjes om het huis steeds groter, ook bij sluis Peelo. Maar geen spoor van Darcy." En dus restte Kootstra niks anders dan de vermissing op te geven bij Stichting Amivedi voor vermiste huisdieren.

Even wennen

"Ik had de hoop dat het goed zou aflopen eigenlijk al een beetje opgegeven", zegt de Assenaar, totdat hij vandaag ineens een bericht kreeg dat zijn huisdier klem zat in een wand van het Noord-Willemskanaal. "Op vijftig meter van ons huis", zegt Kootstra opgelucht. "Hij was wel iets vermagerd, maar verder kerngezond. Misschien heeft-ie zich met het drinken van water uit het kanaal kunnen redden."

Iedereen in huis was blij met de terugkeer van Darcy, al moest de andere kat in huis - Desney - nog wel even wennen. "Die blies heel hard toen Darcy weer een teken van leven vertoonde, terwijl ze normaal twee handen op één buik zijn. Komt wel weer", lacht Kootstra, die stiekem wel een beetje jaloers is op Darcy. "Hij haalde met zijn reddingsactie het nieuws van de NOS. Dat is mij als raadslid nooit gelukt."