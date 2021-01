Parkeren rondom centrum Assen mogelijk dubbel zo duur bij drukte

Het parkeren van je auto in één van de wijken rondom het centrum van Assen gaat in de toekomst mogelijk 5 euro per uur kosten. Dat is het dubbele van het huidige straattarief van 2,40 euro per uur. Die maatregel stelt de Adviseur Parkeren van de gemeente Assen voor als te veel mensen hun auto in die wijken neerzetten.

De mogelijke maatregelen stelt de adviseur voor als antwoord op een zienswijze van de Bewonersvereniging Vaart en Omstreken. Sinds deze maand moet je betalen voor het parkeren van je auto op plekken waar eerst een vergunning nodig was, in de zogeheten schilwijken van Assen. Dat is bijvoorbeeld de omgeving van de Alteveerstraat en de Beilerstraat. De bewonersvereniging vreest dat de vergunninghouders hun auto straks niet meer kwijt kunnen in de straat, omdat de plekken worden ingenomen door bezoekers van het centrum.

'Drukte gaat meevallen'

De gemeente denkt, volgens de Adviseur Parkeren, dat het wel mee zal vallen met de drukte. "Wij verwachten dat de parkeerders die daar niet wonen en/of op bezoek gaan bij de bewoners en bedrijven een plek zullen zoeken elders in de stad. Hetzij omdat de bestemming dichterbij is, hetzij omdat het tarief elders lager is", schrijft de adviseur. Daarnaast wijst de adviseur erop dat er in de parkeergarages een maximumtarief geldt, terwijl de parkeerkosten langs de straat in de schilwijken ieder uur blijven oplopen. Ook kunnen mensen op parkeerplaatsen in het centrum na 18.00 uur gratis parkeren, terwijl je in de schilwijken tot 21.00 uur moet betalen.

Mocht het toch te druk worden, dan is een tariefverhoging niet het enige middel om mensen te ontmoedigen hun auto in de schilwijken neer te zetten. De adviseur stelt nog een andere maatregel voor: het verkorten van de parkeertijd naar bijvoorbeeld maximaal dertig minuten.

Parkeergarages promoten

De bewonersvereniging ziet niet zoveel in de voorgestelde maatregelen van de parkeeradviseur. Strafmaatregelen, zoals een duurder parkeertarief, vinden de bewoners geen goede oplossing. Beter is het volgens hen als het betaald parkeren in de schilwijken ongedaan gemaakt wordt en weer volledig een vergunningszone wordt. "Liever hebben we een gastvrijere benadering in de vorm van meer en betere bewegwijzering richting de parkeergarages. Die garages staan nu vaak halfvol", zegt Anneke Haar namens de bewoners.

Daarnaast vindt de vereniging dat er niet duidelijk genoeg is aangegeven dat je een vergunning nodig hebt of moet betalen om te parkeren in de schilwijken. Haar: "De parkeervergunningborden zijn erg klein en van de paar parkeermeters die er zijn, is onduidelijk waar ze staan. Ik ben bang dat bezoekers zich er straks niet van bewust zijn dat ze moeten betalen en dus een boete krijgen."

