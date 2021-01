Twee knullige goals zorgen voor einde bekeravontuur FC Emmen

Ricardo van Rhijn was net als in de laatste competitiewedstrijd tegen Vitesse de boeman. De invaller voor de geblesseerd uitgevallen Glenn Bijl liet in de laatste minuut van de reguliere speeltijd zijn directe tegenstander Mitchell van Bergen lopen. De aanvaller van Heerenveen nam de bal niet goed aan, maar kreeg daarna hulp van de hand van Van Rhijn. Onbewust of niet, scheidsrechter Symen Mulder kon niets anders dan een penalty geven. Dennis Telgenkamp zat er heel dichtbij, maar de inzet van Joey Veerman ging wel tegen de touwen.

En zo keerde Emmen het tij niet in de beker, waar dat echt wel had gekund. De Drentse ploeg was absoluut niet minder en kwam op een ideaal moment (vlak voor rust) op 1-0. Sergio Peña punterde de thuisclub, na een prima pass van Michael de Leeuw, naar 1-0. Daarvoor hadden beide ploegen al twee grote kansen gehad op de openingstreffer. Henk Veerman en Pawel Bochniewiz waren dichtbij de 1-0 voor de gasten, terwijl Bijl en Miguel Araujo voor Emmen hadden kunnen scoren.

In de tweede helft had invaller Nikolai Laursen de 2-0 op zijn voeten, maar zijn aanname na het passje van Peña was zwak. Maar de thuisclub kreeg meer mogelijkheden, maar vooral de laatste bal (om tot een grote kans te komen) was ondermaats.

Heerenveen kwam een kwartier voor tijd met geluk op 1-1. Een van richting veranderd schot van invaller Nygren plofte, via de rug van Veendorp, zomaar achter Telgenkamp. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd kwam daar tot overmaat van ramp voor FC Emmen dus nog een strafschop bij.

Overigens kon Lukkien in het bekerduel nog niet beschikken over zijn nieuwste aanwinsten Kerim Frei en Jean-Pierre Rhyner. Beide spelers waren nog niet vrijgegeven door hun vorige club.