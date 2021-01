Zoo Bizar merkt gevolgen lockdown: 'Sommige dieren vragen echt meer aandacht'

Theodor het varken

Met name Theodor het micro-varken komt tegenwoordig onder luid geknor zijn knuffels opeisen. "Hij heeft in de winter altijd al wat meer aandacht nodig", zegt Veenstra lachend. "Maar nu we volledig dicht zijn, is dat erger geworden."

Het varkentje laat zich graag door de bezoekers verwennen. "Hij vindt het heerlijk om gekriebeld, geaaid en geborsteld te worden." Een taak die nu volledig aan Veenstra is toebedeeld. "Wij verzorgden de dieren natuurlijk altijd al goed, maar nu misschien een beetje extra."

(Verhaal gaat verder onder de video)

Gordel- en stinkdieren

Ook de gordel- en stinkdieren vertonen merkbaar ander gedrag. "Als we open zijn, lopen zij hier gewoon los rond, tussen de voeten en benen van mensen. Dat zijn een soort hindernissen voor ze. Dat vinden ze leuk, dus ze merken echt wel dat het nu heel stil en leeg is."

Neemt niet weg dat de beesten zich ook zonder bezoekers goed vermaken. Aan de gordeldieren Jochem en Max is dat goed te zien. De twee sjezen door de dierentuin alsof het een wedstrijd is. "Jochem is vernoemd naar Jochem Myer, juist omdat hij zo actief is." Ze grinnikt. "En Max is nog net even wat drukker dan Jochem, dus die is vernoemd naar Max Verstappen."

Presenteren aan bezoek

In Zoo Bizar worden de dieren normaal gesproken gepresenteerd aan bezoekers, zodat zij kennis kunnen maken met deze exotische dieren en hun bijzondere leefgewoonten. De mensen mogen de dieren aanraken, aaien of vasthouden. De belangrijkste taak voor de verzorgers is nu dat de beesten die gewoonten na de lockdown niet helemaal ontwend zijn.

Zo neemt Veenstra de tenrekjes, een soort kleine egeltjes, dagelijks in de hand. Ze aait ze en geeft ze wat lekkers te eten. "Dat doen we bij de presentaties ook, dus zo blijven ze het gewend. En dat geldt eigenlijk voor alle dieren."

Kunnen we dan zeggen dat de dieren de mensen missen? Veenstra vindt het wat ver gaan. "Ze vermaken zich nu ook", zegt ze. "Maar ze vinden het zeker hartstikke gezellig als er weer bezoek komt."