Drentse ondernemers: 'Avondklok is een bittere pil, maar we vertrouwen op Den Haag'

Stefan Anjema van uitgaanscentrum Pand 17 in Assen zat op het puntje van zijn stoel. "We hebben veel vertrouwen in het kabinet, dus we willen ons conformeren aan de regels", reageert hij. "Het is een bittere pil, maar de beleidsmakers in Den Haag zijn wijs genoeg. Ik geloof erin dat zij weloverwogen keuzes maken. Er is een gezegde dat je soms een stap achteruit moet maken om er later twee vooruit te kunnen doen. Dan hoop ik maar dat een avondklok die stap naar achteren is."

Voor bepaalde afhaalrestaurants zal de avondklok de doodsteek zijn" Stefan Anjema - Pand 17

Anjema maakt zich wel zorgen over zijn bedrijf en collega-ondernemers. "Voor bepaalde afhaalrestaurants zal dit de doodsteek zijn. Shoarmazaken en pizzeria's bezorgen vooral later op de avond. Dat wordt straks lastig."

Thuisbezorgd-moe

Medewerkers uit restaurantkeukens die op tijd thuis willen zijn, zouden door de nieuwe maatregelen eigenlijk al om 19:00 uur moeten stoppen. "Dan hebben restaurants van ongeveer vijf uur 's middags tot zeven uur 's avonds om avondmaaltijden te verkopen, al is het lastig om genoeg omzet te maken in zo'n korte tijd", schetst hij.

"Tel daar bij op dat élk restaurant nu aan bezorging doet. Daardoor is de concurrentie enorm toegenomen. Iedereen is in de tweede coronagolf in die markt gestapt. Daarnaast worden de consumenten ook een keer thuisbezorgd-moe. Dat doen we nu al zeven maanden." Misschien moeten mensen 's middags nu maar warm gaan eten, zegt Anjema lachend. "Zo ging het vroeger ook bij de boeren: warme prak rond de middag en 's avonds at je brood. Dan kan de horeca gewoon vroeg beginnen."

Supermarkten: weinig zorgen

COOP-ondernemer Matthijs Koetsier in Ruinerwold snapt de keuze van het kabinet wel. "Het is wel een goed besluit. Het is niet leuk, maar we moeten de tanden op elkaar zetten en er alles aan doen om het virus in te dammen." Hij probeert zijn vakkenvullers de komende weken 's avonds zo snel mogelijk naar huis te sturen. "Op de meeste avonden zal het lukken om ze voor acht uur naar huis te sturen. Voor de andere momenten moet ik even uitzoeken hoe zo'n werkgeversverklaring werkt."

Mathijs Mulder van Jumbo Mulder in Beilen maakt zich geen zorgen over de avondklok. Zijn supermarkt gaat om 20.00 uur al dicht. De laatste bevoorrading is rond vijf uur 's middags, dus ook dat komt niet in de knel. "Ik maak mij wel zorgen over het ouderenuurtje", vertelt Mulder. "Die is nu van zeven uur tot negen uur 's ochtends, maar daar wordt bijna geen gebruik van gemaakt."

De piekdrukte 's ochtends bij ons in de winkel is nu compleet verdwenen" Matthijs Koetsier - COOP Ruinerwold

Koetsier ziet wel minder piekdrukte in zijn winkel. "We zien een duidelijk verschil doordat kinderen niet meer naar school gaan. Anders zie je normaal gesproken een piek tussen half negen en negen 's morgens, vlak nadat ouders hun kinderen naar school hebben gebracht. Die piek is nu compleet verdwenen."

Op straat in Assen waren de mensen positief gestemd over het invoeren van de avondklok:

