Van Rhijn: 'Ik zou nooit bewust hands maken natuurlijk'

"In een rare reflex toucheerde ik met de hand de bal. Onbewust, dat wel. Een onnatuurlijke beweging die ik moeilijk kan verklaren", aldus de schuldbewuste verdediger.

Dat Van Bergen überhaupt nog gevaarlijk mocht opduiken in de zestien van FC Emmen was overigens net zo kwalijk vond Van Rhijn. "Ja, als je zo dichtbij de verlenging zit moet je dat er in ieder geval uitslepen. Ook dat valt ons en mij in die situatie te verwijten."

De nederlaag was volgens Van Rhijn dan ook onnodig. "We hebben bij vlagen aardig gespeeld en hadden na rust de kansen om op 2-0 te komen. In de fase waarin we zitten was dat zeer welkom geweest."