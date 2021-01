Drentse burgemeesters: 'Uitzonderingen maken het lastig'

Marcel Thijsen, burgemeester van de gemeente Tynaarlo, is het eens met de nieuwe maatregelen. Volgens hem is bij de vorige coronagolf te laat gereageerd. "Die hebben we onderschat. Toen liep de intensive care vol", reageert hij. "Nu we bang zijn voor een nieuwe golf zijn we er op tijd bij met een drastische maatregel. Al moet je ook niet overdrijven hoe erg dit is. Alle landen om ons heen hebben al een avondklok. Voor ons is het de eerste keer."

De avondklok is volgens Thijsen het juiste middel. Overal in Europa is het een effectieve maatregel geweest. In al die landen is daardoor ook het aantal coronabesmettingen naar beneden gegaan", aldus Thijsen. Hij geeft toe dat een avondklok de vrijheid van mensen inperkt. "Maar in het Verenigd Koninkrijk liggen mensen in ambulances te wachten omdat de ic's overvol zijn. Dat lijkt me een nog grotere beperking dan om acht uur 's avonds binnen moeten zijn."

Kritiek

"Een punt van kritiek vind ik dat er ongelofelijk veel uitzonderingen zijn", vervolgt Thijsen. "Die uitzonderingen maken het lastig, maar dat is echt de Nederlandse manier. We vertellen de regel en in dezelfde adem noemen we vijftien of zestien uitzonderingen." Van Thijsen hadden de afspraken dus nog wel strakker gemogen. "We doen dit met een doel. We willen corona onder controle krijgen. In mijn beleving moet je daarom niet teveel compromissen maken. Dan duurt het alleen maar langer. Dan zijn de winkels, scholen en de horeca alleen maar langer dicht."

"Handhaven is heel moeilijk", vervolgt Thijsen. "Gelukkig heeft de politiemacht wel bewezen dat ze het kunnen. Daarnaast zien de inwoners van Tynaarlo het nut van alle maatregelen wel in. Daardoor ging handhaving bijna automatisch. Dat verwacht ik nu opnieuw."

Risico's uit het buitenland

Ook Marco Out, burgemeester van Assen, beroept zich op de medewerking van inwoners. "Ik vond het een indrukwekkend verhaal van de minister-president. Daarin heeft hij goed aangegeven waarom dit noodzakelijk is. Het aantal nieuwe besmettingen is nog steeds veel te hoog en er komen nieuwe risico's uit het buitenland. Gelukkig hebben we in Drenthe gezien dat de mensen zich heel goed gedragen en dat heel veel mensen zich aan de maatregelen houden. Daar komen we helemaal niet aan handhaven toe."

Out kijkt hoe de handhaving zich de komende weken ontwikkelt. "De politie zal er in eerste instantie zijn om op te treden bij overtredingen. Daar gaan we de komende weken afspraken over maken. Het belangrijkste is: beste mensen, je weet dat het de bedoeling is om het niet te doen, dus doe het niet. De politie is druk om met hun bezetting deze maatregel te gaan handhaven, maar ze kunnen nooit overal tegelijk zijn. Daarom wil ik echt de mensen oproepen zich eraan te houden. Minister De Jonge gaf vandaag aan dat we 8 tot 13 procent winst kunnen behalen in het aantal besmettingen. Als we dat soort aantallen kunnen halen moeten we niet twijfelen, maar het gewoon doen."

Corona-moe

"We moeten nu ons uiterste best doen om een derde golf voor te blijven", zei premier Mark Rutte vanmiddag op de persconferentie. "De coronacrisis gaat onder onze huid zitten. We zijn corona-moe. Ik ook", zei premier Rutte. Dat herkennen de burgemeesters.

Toch schieten we niks op door daaraan te denken, stelt burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen. "Ik zou het zelf ook wel leuk vinden om weer van alles te doen, maar we moeten denken aan die hele gevaarlijke ziekte die om ons heen is. Laten we luisteren naar de deskundigen die voorspellen dat die ziekte nog veel gevaarlijker kan worden."

Van Oosterhout vind de avondklok in het perspectief van de coronacrisis nog wel meevallen. "We hebben al hele forse maatregelen. Kijk eens even naar wat er de afgelopen tijd gebeurd is. In verhouding tot het sluiten van alle winkels en horeca valt dit nog wel mee. Dus laten we volhouden met elkaar. Des te eerder zitten we gezellig op het terras, bij een feest of in een vol voetbalstadion."

Boetes

Met nieuwe regels, ook nieuwe sancties voor overtreders. Op het niet naleven van de avondklok staat een bekeuring van 95 euro. Van Oosterhout: "De politie gaat zich meer richten op deze maatregel. We gaan ook onze toezichthouders en handhavers hiervoor inzetten. Mensen die het echt niet helemaal snappen zullen we erop aanspreken. Als iemand echt geen boodschap heeft aan de avondklok, geldt hetzelfde als voor een hoge snelheid op de snelweg: dan kun je een bekeuring krijgen."

Marco Out vult aan: "We hebben tot nu toe altijd gezegd dat we mensen aanspreken en vragen om zich te gedragen. Het is straks heel duidelijk. Volgens mij weet iedereen dat er een avondklok is. Als je je daar bewust niet aan houdt, verdien je het ook om gesanctioneerd te worden."

Verslaggever Ronald Oostingh legt uit wat er vandaag is besproken tijdens de persconferentie en spreekt met meerdere Drentse burgemeesters:

