Oude foto's gedeeld: hoe zag Nieuw-Schoonebeek er 100 jaar geleden uit?

De foto's geven een mooi inkijkje in het dorpsleven van honderd jaar geleden. Het Drents Archief deelt dit jaar elke week een foto van amateurfotograaf Schroër. Vorig jaar deed het archief dat nog met foto's van Willem de Vries, een schoolhoofd uit Linde.

Van meester tot schoolhoofd

Johannes Bernardus Schroër - of gewoon Ben - wordt in 1887 geboren als zesde kind in een boerengezin. Zelf boer worden ziet hij niet zitten. Schroër wordt schoolmeester op de openbare school in Nieuw-Schoonebeek. In 1916 promoveert hij: de meester wordt schoolhoofd. Later, in 1924, wordt hij hoofd van de katholieke lagere school.

Schroër trouwt in 1918 met onderwijzers Ann Immens. In 1957 overlijdt Schroër op 70-jarige leeftijd. Zijn vrouw Ann sterft in 1984. De twee hadden geen kinderen.

Zo'n veertig jaar lang maakte hij foto's van werkelijk alles wat er in het dorp gebeurde. In die jaren schiet hij zo'n 1.100 foto's. Volgens het Drents Archief maakte hij ook ongeveer vijfhonderd foto's op reis door Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg.

'Prachtig beeld van Drenthe'

Het Drents Archief is erg blij met de fotocollectie van Schroër. "Hij liet een bijzondere erfenis na. De foto's geven een prachtig beeld van het Drenthe van een eeuw geleden", laat het Drents Archief weten.

De gehele collectie foto's is hier te bekijken.