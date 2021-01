Burgemeester Jan Seton voorgedragen voor herbenoeming in Borger-Odoorn

De officiële herbenoeming van Seton wordt in mei of juni verwacht. Jan Seton (49) is sinds 1 juni 2015 burgemeester van Borger-Odoorn. Hij begon toen als jongste burgemeester in Drenthe aan zijn eerste ambtstermijn. Voordat hij daar aan de slag ging, was hij werkzaam als adjunct-directeur van de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG). Van 2012 tot 2014 was hij wethouder van Groningen met in zijn portefeuille openbare ruimte en duurzaamheid.

Seton reageerde blij op de voordracht: "Ik ben uiteraard dankbaar voor de aanbeveling. Dit deed me even denken aan zes jaar geleden aan het telefoontje van de voorzitter van de vertrouwenscommissie. Dat was toen ook goed nieuws, net als nu. Dat goede nieuws voelt als vertrouwen, en geeft energie en zin om verder te gaan."