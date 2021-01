Dick Lukkien: 'Dit was een onverdiende nederlaag'

"Feit is wel", vervolgt de oefenmeester dat we daardoor uit de beker liggen en dat had niet gehoeven. Sterker nog, ik denk dat we vanavond hadden kunnen en misschien wel moeten winnen. Nikolai Laursen had een grote kans op de 2-0 en ook Robbert de Vos had in kansrijke positie een betere keuze moeten maken."

De gelijkmaker van Heerenveen was lucky, maar ook daar was Lukkien kritisch. "We moeten gewoon korter dekken, zodat deze bal niet via via binnen valt. En in de slotfase doen we het ook niet goed. Aan de bal maakten we verkeerde keuzes en staan we bij die handsbal in eerste instantie niet goed qua restverdediging."

Emmen kon tegen Heerenveen nog niet beschikken over nieuwelingen Frei en Rhyner. "Dat past misschien wel een beetje bij ons seizoen tot nu toe. We hadden gisteravond voor 17.00 uur vrijgave moeten krijgen vanuit Spanje en Turkije, maar kregen dat vanochtend om 08.30 uur."