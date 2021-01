Drugsafval gedumpt in Nieuw-Dordrecht

Het afval lag naast een sloot achter de bomen. De politie vermoedt dat het afval er het afgelopen weekend (zaterdag 16 januari of zondag 17 januari) is neergelegd. Ze gaat ervan uit dat het drugsafval er met een grote auto of auto met aanhanger heen is gebracht, via de Cornelis Houtmanstraat.

Eerder deze week werden honderd zakken drugsafval gedumpt in het Hekmanskanaal in Schoonebeek. Ook daar ging het om hennepafval. De politie onderzoekt of deze dumping verband houdt met de dumping in Nieuw-Dordrecht.

GETUIGENOPROEP !!! dumping grote hoeveelheid zakken hennepafval aangetroffen aan Bladderswijk Oostzijde Nieuw-Dordrecht.... Posted by Politie Emmen on Wednesday, January 20, 2021

