'Na vier jaar eindelijk weer eens een president gehoord'

Ook de half-Amerikaanse Alexandra Zwiers-Grassgreen uit Tweede Exloërmond volgde de inauguratie op tv. "Geweldig en indrukwekkend", noemt ze het. "Eindelijk, na vier jaar, heb ik weer eens een president gehoord", zegt ze lachend.

Samenkomen

"De woorden die hij spreekt klinken zo waar, in mijn oren. Amerika heeft lang moeten lijden, in die vier jaar. Ik denk dat het nu weer tijd is om te herstellen. Het is een nieuw hoofdstuk. Ik denk dat we nu weer verder kunnen met waar we zijn gebleven, of zoals Biden aangeeft: het helen van wonden. En ervoor zorgen dat iedereen weer samenkomt", vertelt Zwiers-Grassgreen.

Ze heeft nu vooral geruststelling wat haar familie betreft. "Zij hebben te maken met alle zaken die direct georganiseerd zijn vanuit de overheid. Dan hoor ik Biden over social security (de zorg, red.) die toch verbeterd moet worden en dat is iets wat mijn familie direct raakt. Ik ben blij dat dat één van zijn speerpunten is."

Bidens plannen In zijn eerste speech als president van de Verenigde Staten zei Biden dat 'niet een kandidaat, maar de democratie' heeft gewonnen. Hij verwees daarmee naar de bestorming van het Capitool, twee weken geleden. Biden beloofde de strijd aan te gaan tegen het extremisme en racisme en eenheid te smeden in het tot op het bot verdeelde land. "We zullen het extremisme tegemoet treden en verslaan." Ook de strijd tegen het coronavirus wordt één van Bidens speerpunten. Tijdens zijn speech werd er een minuut stilte gehouden voor de coronaslachtoffers.

Biden of Trump?

Zwiers-Grassgreen heeft de Amerikaanse nationaliteit en zou dus mogen stemmen, maar heeft dat niet gedaan. "De procedure daarvoor is nogal omslachtig. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde." Onder haar familieleden zijn er mensen die voor Democraat Biden zijn, maar er zijn ook Republikeinen. "Best wel pro-Trump", zoals ze hen zelf omschrijft. "Maar sinds de rellen in Washington D.C. hadden zij ook zoiets van 'dit gaat te ver, dit kan niet meer, het wordt tijd om van president te veranderen'."

Of ze dan tevreden zijn met Biden als president? Zwiers-Grassgreen: "Daarop kwamen gemengde reacties. Velen zeggen dat zijn leeftijd wel een rol speelt." Eén van de opmerkingen was: 'Is dit het enige waar ze mee kunnen komen van de democratische kant?'. Zwiers-Grassgreen snapt dat deels wel, "maar als er dan toch iemand president moet zijn, laat het hem maar zijn."

Trump niet aanwezig

Trump was niet aanwezig bij de inauguratie. De afgezwaaide president is van mening dat er fraude is gepleegd tijdens de presidentsverkiezingen en heeft zijn opvolger niet gefeliciteerd. Ook nodigde hij Biden niet uit voor het traditionele bezoek aan het Witte Huis in de aanloop naar de machtsoverdracht. Trump vertrok voorafgaand aan de inauguratie naar zijn resort Mar-a-Lago in Palm Beach in de Amerikaanse staat Florida.

Op zijn laatste dag als president van de Verenigde Staten verleende Trump 73 mensen gratie en gaf hij 70 mensen strafvermindering.

Sobere inauguratie

Vanwege de coronapandemie was de inauguratie van president Biden soberder dan normaal. Onder anderen oud-presidenten Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton en vice-president Mike Pence waren bij de ceremonie aanwezig. Andere aanwezigen waren Congresleden, oud-staatshoofden en first lady's en rechters van het Hooggerechtshof. Lady Gaga en Jennifer Lopez zorgden voor de muzikale invulling.

Vlak voor de inauguratie was er sprake van een bomdreiging bij het Hooggerechtshof in Washington. Dit is vlakbij het Capitool, waar de president beëdigd werd. Uiteindelijk bleek het loos alarm.