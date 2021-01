Voormalig DOS'46-korfballer Sven Jonker naar SEG Racing Academy

De uit Meppel afkomstige Jonker speelde zeven jaar in de selectie van DOS, waarvan zes jaar in het eerste team. Hij maakte zowel de degradatie uit als de promotie naar de Korfbal League mee. In 2017 vertrok Jonker bij de Nijeveners. Later dat jaar ging hij aan de slag als marketing- en communicatiemanager bij Astana uit Kazachstan.

Ambitie

Jonker kiest nu voor een avontuur bij de Nederlandse opleidingsploeg SEG Racing. "Ik ben erg enthousiast over dit nieuwe hoofdstuk in mijn carrière, aangezien ik altijd de ambitie had om door te groeien naar een sportmanagementfunctie. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met de staf die de ervaring heeft om beloften op te leiden naar het hoogste niveau in deze prachtige sport."