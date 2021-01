Dierenparade Noordshow verlaat Assen voor Hardenberg

Dierenparade Noordshow keert niet terug in Expo Assen. Het evenement zal voortaan in het Overijsselse Hardenberg worden gehouden.

De Noordshow is de grootste kleindierententoonstelling van ons land, en trekt zo'n 10.000 bezoekers. Het evenement zat jarenlang in de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren. In 2015 verhuisde de Noordshow naar Assen. Begin deze maand zou daar ook de 42e editie worden gehouden, maar dat kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan.

Geen garantie

Dat de Noordshow in de toekomst niet meer neerstrijkt in Expo Assen, heeft te maken met het besluit van exploitant Libéma om de evenementenhal te koop te zetten. "Dat zorgt voor veel onzekerheid. We konden niet de garantie krijgen dat we in 2022 weer in Expo Assen terecht konden", zegt voorzitter Gerard Schenkel van de Noordshow. "We zijn lang met elkaar in gesprek geweest, maar we kwamen er niet uit."

Het bestuur van de Noordshow kwam bij het WTC Expo in Leeuwarden en Evenementenhal Hardenberg uit als alternatieven. Na overleg met leden en vrijwilligers is gekozen voor de Overijsselse locatie. "Hardenberg heeft een meer centrale ligging en bovendien is Duitsland dichtbij", legt Schenkel de keuze uit.

Naar december

Vanwege afspraken met andere evenementen kan de Noordshow op de nieuwe locatie niet in januari worden gehouden. Als vervangende data is gekozen voor 16, 17 en 18 december.