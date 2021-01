Noodsteun voor Drukkerijmuseum Meppel: 'Weer op nul beginnen'

Het Drukkerijmuseum in Meppel haalt de inkomsten voor het grootste deel uit bezoekers die het museum bezoeken, maar die mogen sinds maart niet meer naar binnen. En dus lopen de kosten hard op. Maar het museum kan op financiële hulp rekenen in de vorm van subsidie.

Provincie Drenthe heeft eind vorig jaar besloten extra noodsteun te verlenen aan culturele instellingen. Hiervoor is 170.000 euro beschikbaar gesteld. Gemeenten hebben toen zelf instellingen voorgedragen die voor de noodsteun in aanmerking komen. In Meppel kregen Drukkerijmuseum Meppel en Kunsthuis Secretarie een positief advies. Zij ontvangen daardoor nu een eenmalige subsidie van 6250 euro.

'Het gat dichten'

Voor het bestuur van Drukkerijmuseum Meppel is de financiële tegemoetkoming een hele opluchting. Bestuurslid Co Nagelkerke: "Ik ben blij dat er nu ook steun komt voor kleinere musea. Nu kunnen we tenminste door."

Het musea kampt sinds de uitbraak van het coronavirus met een tekort, dat is opgelopen tot meer dan vierduizend Euro. Met deze subsidie gloort er voor Nagelkerke weer licht aan de horizon. "We kunnen nu het gat dichten dat vorig jaar is ontstaan. Dan kunnen we straks weer op nul beginnen."

Kunsthuis Secretarie

Bij Kunsthuis Secretarie aan de Hoofdstraat was er nog geen nood aan de man. De organisatie draait op vrijwilligers en leunt niet zwaar op entreegelden. Zo bleven de kosten laag en kwamen ze nog niet direct in de problemen.

"Toch zijn we heel blij met het bedrag", zegt bestuurslid Ronald Wassenaar. "We kunnen het goed gebruiken. Als we weer open mogen, kunnen we bijvoorbeeld wat extra aan promotie doen."

Aan de subsidie zitten wel bepaalde voorwaarden vast. Het geld is bedoeld om musea te helpen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Daarom moeten de musea verantwoording afleggen over waar het geld aan besteed wordt.

Lees ook: