Geen grote evenementen in Drenthe tot 1 juni

Evenementen zoals carnavalsoptochten, paasvuren of schaatstoertochten kunnen niet doorgaan.

'Niet realistisch'

Voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe Marco Out: "We hebben nog veel te veel besmettingen. Daar komt bij dat lang nog niet iedereen voor de zomer is gevaccineerd. Ook het verloop van de Britse variant van het virus is onvoorspelbaar. Dat maakt dat het gewoon niet realistisch is dat er al voor juni evenementen kunnen plaatsvinden. Hoe jammer ook. We roepen organisatoren op om tijdig contact op te nemen als ze een datum na 1 juni op het oog hebben. We weten niet wat er na de zomer mogelijk is, maar we willen met elkaar goede afspraken maken en ook zorgen voor spreiding van evenementen in onze provincie."

IJsbanen

In plaats van toertochten mogen natuurijsbanen wel openen tijdens een vorstperiode. Voorwaarde is dan wel dat er maximaal 125 schaatsers op het ijs zijn én de coronamaatregelen van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond worden nageleefd. Toertochten kunnen dus niet doorgaan.