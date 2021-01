Emmenaar krijgt werkstraf na matpartij in grillroom

Een 30-jarige man uit Emmen moet voor zijn aandeel bij een vechtpartij in een grillroom in Emmen een werkstraf van zestig uur uitvoeren. Het Openbaar Ministerie vond dat de man uit noodweer handelde en vroeg de rechter de Emmenaar niet te vervolgen.

De man was de laatste verdachte die nog terechtstond voor de openlijke geweldpleging in de eetzaak, die plaatsvond in januari 2018. Twee groepen raakten in die vroege ochtend na een woordenwisseling slaags met elkaar, waarna het interieur aan diggelen ging.

Bloedend in toilet

Ook de politie werd opgeroepen, want bij de vechtpartij zou iemand in de bovenarm zijn gestoken. Dat slachtoffer was geraakt door een glasscherf en werd bloedend in het toilet aangetroffen. Het was de 30-jarige Emmenaar, die met een slagaderlijke bloeding naar het ziekenhuis moest.

Van het gevecht werden ook camerabeelden gemaakt, waaruit bleek dat alle vechtersbazen een rol in het gevecht hadden. Het aandeel van de Emmenaar was volgens de rechter ook aanwezig. De Emmenaar stompte en sloeg van zich af en had daarmee een aandeel in deze openlijke geweldpleging, zei de rechter.

Afwezig

De man kwam niet naar zijn eigen rechtszitting. Hij werd bij afwezigheid veroordeeld.

