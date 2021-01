Rechter: 'Vezelproducent Teijin Aramid moet medewerkers nog betalen'

Vakbond FNV daagde het Japanse bedrijf voor de kantonrechter. Teijin Aramid moet uren die medewerkers maken bij het volgen van verplichte opleidingen vanaf 2015 uitbetalen.

Janwillem Compaijen, FNV-bestuurder procesindustrie: "Eerder betaalde de werkgever deze uren wel altijd als overuren. Zo staat het ook in de cao. Daar is plots vanaf geweken." Volgens Compaijen zijn medewerkers hier boos over: "Teijin probeerde daar onderuit te komen. Een cao is ervoor om nageleefd te worden. Het is geen fruitmand waar je wel het ene uitpakt, maar niet het andere." FNV houdt Teijin Aramid eraan het vonnis nu uit te gaan voeren. Binnen een maand moet het bedrag betaald worden, anders komt er een dwangsom van 1000 euro per dag bij op, met een maximum van 50.000 euro.

Schadevergoeding

Compaijen is tevreden met de uitspraak: "We hebben het met succes aangevochten. Het wordt een forse nabetaling voor Teijin, want het gaat over zes jaar." Naast de nabetaling aan de medewerkers moet het bedrijf ook 10.000 euro schadevergoeding betalen aan de FNV. De rechter heeft geoordeeld dat dat de FNV imagoschade oploopt als bedrijven zich niet houden aan de afspraken die zij met de vakbond maken in een cao.

Een woordvoerder van Teijin Aramid laat weten dat het bedrijf in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. De rechter wordt dan verzocht om de uitspraak op te schorten.