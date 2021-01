Winkelier Emmen over extra noodsteun: 'Hoe hoger, hoe beter'

De regeling voor de vaste lasten wordt flink uitgebreid, ook de loonkostensubsidie gaat iets omhoog. Er komt een losse regeling voor starters en de voorraadvergoeding voor winkeliers wordt verhoogd en verlengd. Zo melden demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra, minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees en minister van Economische Zaken Bas van 't Wout.

Ook komt er een garantiefonds voor evenementen van zeker 300 miljoen euro. Eerder vandaag werd bekend dat er in Drenthe geen evenementen gehouden mogen worden tot 1 juni.

Er moet geld bij

Bertus Ten Hoor van de kledingzaken Boerland Mode en Fratello's in Emmen had liever een regeling gezien zoals in Duitsland geldt. "Daar wordt 75 procent van het omzetverlies vergoed. Maar dat zou een grote stap zijn geweest. De voorraadvergoeding in Nederland was 2,8 procent. dus als je een ton omzetverlies hebt kreeg je 2800 euro. Maar het is hoe hoger hoe beter. Voorlopig moet er geld bij. "

Een stukje verderop in de winkelstraat zit Finesse Bodywear waar sokken, boxers en lingerie worden verkocht. "Ik weet alle details nog niet, maar alle beetjes helpen natuurlijk", zegt eigenaar Anneke Rey. "Het ligt er ook aan hoe lang de lockdown nog doorgaat. Als het na 9 februari nog niet voorbij is wordt het moeilijk. Ik maak mij wel een beetje zorgen over mijn winkel, want alle steunmaatregelen kunnen het verlies niet compenseren."

Thuisbezorgen

Beide ondernemers proberen toch nog van hun voorraad af te komen door thuis te bezorgen. "Onze klanten weten ons te vinden via sociale media of WhatsApp. We brengen kleding bij ze thuis waar ze het op hun gemak kunnen passen. Wat ze willen houden betalen ze achteraf," vertelt Ten Hoor.

Ook Anneke Rey wordt benaderd door klanten. "Er zijn mensen die bellen voor bestellingen die we thuis bezorgen. Zo verkopen we nog een beetje. Maar het weegt natuurlijk niet op tegen de omzet die we draaien als de winkel open is. Ik weet niet hoe groot het omzetverlies is, maar we hebben Kerst en Oud en Nieuw gemist. Dat zijn onze beste twee weken van het jaar."

Ook bij Boerland Mode kan het thuisbezorgen het omzetverlies niet compenseren. "Ik denk dat we zo'n 90 procent omzetverlies hebben, dus we teren behoorlijk in op ons eigen vermogen. We zijn gelukkig een gezond bedrijf dus ik ga ervanuit dat wij deze crisis wel overleven."

Wintercollectie

De kledingwinkels hangen vol met de wintercollectie. "Ik denk dat ik hier bij Boerland Mode nu wel 300 winterjassen heb hangen, dus dat wordt nog wel een lastig verhaal", zegt Ten Hoor. "Mensen komen speciaal voor die winterjassen naar onze winkel. We moeten nu gaan bekijken wat we daarmee doen. Ik heb er een hard hoofd in, maar toch hoop ik dat we open mogen na 9 februari zodat we toch nog iets kunnen verkopen. Normaal geven we overgebleven jassen aan een goed doel, maar dat zou nu wel heel veel zijn."

Ook Rey heeft modegevoelige kleding in haar winkel hangen. "De basisartikelen kunnen we het hele jaar nog wel kwijt. Maar we hebben ook bijvoorbeeld kerstpanty's. Die zullen in de opruiming weg moeten. Als het dan niet verkocht wordt blijf ik ermee zitten."

Koop lokaal

Ten Hoor roept iedereen op om lokaal te kopen. "Ik hoop dat elke winkelier zoveel mogelijk overleefd. Daarom roep ik iedereen op die wil dat er na de coronacrisis nog een winkelstraat is zoveel mogelijk lokaal te shoppen, in plaats van bij de grote online ketens te kopen."

Binnenstadmanager Laurens Meijer van Emmen heeft nog geen signalen dat er winkels op omvallen staan. Wel merkt hij stress onder de ondernemers. "Iedereen heeft zorgen over hoe lang het nog duurt. Het gaat bij de winkeliers toch om het voorbestaan van hun bedrijf, financiële zorgen, kan ik nog wel doorgaan. Dat geeft stress."

Bekijk hieronder de video over de twee bedrijven in Emmen:

