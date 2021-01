Corona dwarsboomt voor het tweede jaar op rij Drentse sportevenementen

De Cascaderun in Hoogeveen, de 4 mijl van Emmen, de Meppel City Run en het Drenthe Loopfestijn in Klazienaveen: het zijn allemaal evenementen die voor 1 juni op de kalender staan. De twaalf burgemeesters van Drenthe hebben vandaag gezamenlijk besloten dat er tot deze datum geen grote evenementen in onze provincie mogen plaatsvinden vanwege corona.

"Ik ben ook nog wel enigszins opgelucht", zegt voorzitter Marcel Lip van de Cascaderun in Hoogeveen. "Nu hoeven we zelf geen beslissing te nemen. We voelden natuurlijk zelf ook wel aan dat het niet zou lukken. Maar nu is er tenminste duidelijkheid."

8.000 shirts in opslag

In een loods in Hoogeveen liggen 8.000 shirts nog op een eigenaar te wachten. Op de shirts staat het jaartal 2020 gedrukt. Maar de organisatie, die anders zelf maandagavond een knoop had doorgehakt, wil de shirts hoe dan ook de volgende editie gebruiken.

"Al is het alleen al in het kader van duurzaamheid dat je 8.000 shirts niet zomaar weggooit. Maar we moeten er misschien wat op verzinnen dat er een 'verkeerd' jaartal op staat", zegt Lip. "Ik hoop dat de mensen volgend jaar zo naar de Cascaderun verlangen, dat we er een extra mooi feestje van kunnen maken."

Annuleringskosten

De annulering van de editie van vorig jaar heeft de organisatie toch nog 20.000 euro gekost. Deelnemers hebben te horen gekregen dat hun startbewijs geldig blijft. "Maandagavond zullen we het daar opnieuw over hebben. Maar ik denk dat we daaraan vasthouden", zegt Lip. "Of iedereen met de extra coronakilo's nog in de opgeslagen shirtjes past, zien we volgend jaar wel."

Ronde van Drenthe

De organisatie van de Ronde van Drenthe, die de laatste jaren oorspronkelijk in maart werd verreden, diende eerder al een verzoek in bij de wereldwielerbond UCI om het evenement naar oktober te verplaatsen. De organisatie hoopt daar deze maand duidelijkheid over te krijgen. Vorig jaar was de Ronde van Drenthe op 13 maart het eerste grote evenement in Drenthe dat vanwege corona niet door kon gaan.

WK Superbikes

Ook het WK Superbikes op het TT Circuit staat voor april op de kalender. Van 23 tot en met 25 april zou in Assen het openingsweekend van de strijd om de wereldtitel zijn.

De TT, Gamma Racing Day en de DTM staan voor na 1 juni op de kalender. Hetzelfde geldt voor het concours hippique in De Wolden.